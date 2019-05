Delitzsch

In einer Woche ist Kommunalwahl. Viele wollen gerne in den Delitzscher Stadtrat und werben auf unterschiedlichste Art für sich. Die LVZ lässt den Wahlk(r)ampf mal nicht ganz ernst gemeint Revue passieren.

Delitzsch im Wahlkampffinale

Das Beste am Wahlkampf? Er geht zu Ende. Endlich. Bald herrscht wieder Freiheit für die Lichtpunkte, denn die Plakate müssen wieder ab. Künftig hängt an den Laternen vielleicht noch die Werbung von echten Zirkussen und der politische Zirkus findet wieder weitgehend ohne Störung der öffentlichen Ruhe statt. Friede sei mit uns. Gut, fairerweise muss man sagen: Die Plakate waren fast das einzige Indiz, dass hier Wahlkampf ist. Es war wohl mehr ein Wahlkämpfchen. Der Delitzscher Wahlkampf läuft eben bescheiden. Ein bisschen Fake News bei Facebook verbreiten, ein paar Luftballons und andere Luftnummern, abwarten und Bierchen am Stammtisch, denn dort siedelt mancher nicht nur die eigenen Parolen, sondern wohl gerne das Niveau seiner Wählerschaft an.

„Neue“ alte Ideen für Delitzsch

Da verschätzt man sich aber. „Kommunalpolitiker“, heißt es unter anderem auf Plakaten, „müssen den Mut haben, sich ihres Verstandes zu bedienen.“ Aha. Sapere aude, hieß das früher mal. Der Wähler ist frei genug zu entscheiden, ob Kommunalpolitiker die Dreistigkeit haben sollten, sich solcher Zitate zu bedienen. Wer sich mit fremden Federn schmücken will, handelt christlich und liebt vor allem die Ideen seines Nächsten. Wie wäre es, wenn man seinen Wahlkampfflyer so voll Text haut, dass man sogar längst eingetütetes als Zukunft preist? Eine Anreicherung von Delitzsch Nord mit Wiesen, Bäumen und Sträuchern zu prüfen, ist echt gut als Denkanstoß und Wahlkampfthema. Wenn es dann mal so weit ist, sollte man das Projekt am besten „Stadtgrün“ nennen und gleich noch die Wallgrabensanierung mit im Antrag bei der Fördermittelstelle einreichen. Man kann das aber auch in den Stadtratsbeschlüssen nachschlagen ... Da geht man Hand in Hand mit anderen Demokraten links des Lobers, die ein Ganzjahresbad wollen. Knalleridee. Dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist?!? Klasse! Aber Masse statt Klasse ist ohnehin besser für den Wahlkampf. Die Liste muss richtig schön voll sein. So voll, dass der Wähler Platzangst in der Kabine bekommt. Hat die eine Partei 42 Kandidaten verkündet, treibt man selbst noch fix 3 auf und hat den Lä… hat die längste Liste.

Delitzsch hat die Qual

Doch hören wir auf, immer nur auf den „Großen“ rumzuhacken. Die „Kleinen“ stehen ihnen in nichts nach. Wer es wieder oder sogar erstmals in den Stadtrat schaffen will, der muss mit seiner Bürgerinitiativ-Bewerbung schon ordentlich auf den Busch klopfen. Aber nicht zu doll, sonst fällt ein nicht minder bürgerinitiativer Grünspecht raus und dann, ja dann, dann ... wird erstmal geredet. Am besten springt man auf jede Äußerung der Stadtverwaltung, auch auf eine gar nicht getane, sofort an und turnt auch mal mit Beiträgen rum, die eher kindlicher Fantasie entspringen. Wenigstens aber nicht so fanati... ähm fantastisch wie die hellblauen Plakate von Alternativen, die nur Unsicherheiten schaffen, wo gar keine sind.

Nur eines ist sicher: Nach der Wahl ist vor der Wahl, möge die Macht am Ende nicht mit den Falschen sein ...

Von Christine Jacob