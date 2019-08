Delitzsch

Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie in der Nacht zu Montag, kurz nach Mitternacht, beobachtete, wie drei Jugendliche sich in der Richard-Wagner-Straße in Delitzsch an einem Wahlplakat am Lampenmast zu schaffen machten.

Frau hat die Flammen gelöscht

Die Jugendlichen zogen das Plakat herunter und brannten es danach an. Anschließend rannten sie in Richtung einer Tankstelle davon. Die Hinweisgeberin habe mit einem Eimer Wasser die Flammen gelöscht. Es handelte sich um ein Wahlplakat der FDP, die Höhe des Sachschadens ist laut Polizeidirektion Leipzig unbekannt.

Von lvz