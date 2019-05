Delitzsch

In Deutschland ist alles geregelt. Auch der Wahlkampf. Jedenfalls gibt es zur Kommunal- und Europawahl am 26. Mai klare Regeln für die Wahlwerbung durch Wahlstände und das Plakatieren. Eine Allgemeinverfügung hat die Große Kreisstadt Delitzsch dazu erlassen. Und die wir kontrolliert.

Plakate entfernt

Grundsätzlich sind die städtischen Bediensteten im Außendienst, also etwa das Bürgerbüro auf Streife und die Ordnungsamtsmitarbeiter, nun auch damit befasst darauf zu achten, dass die Wahlwerbung korrekt läuft. So geht es zum Beispiel darum, dass noch ausreichend Gehwegbreite bleibt, nur auf Plakatträgern verklebt wird und nur innerhalb der Ortschaft an sogenannten Lichtpunkten im öffentlichen Straßenraum. Es sollen nicht mehr als drei Plakate hängen, vorhandene Werbung wäre mitzuzählen. Wahlplakate dürfen nicht an Verkehrszeichen oder im Sichtdreieck von Kreuzungen und Kreisverkehren angebracht werden. Die Plakate müssen der Witterung standhalten, abgerissene und heruntergefallene Plakate sind sofort entweder zu beseitigen oder zu befestigen. Wird so etwas festgestellt, werden die Parteien darauf aufmerksam gemacht und dazu aufgefordert zu handeln, berichtet Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Es bleibt aber nicht nur bei freundlichen Hinweisen an die Parteien. Als an dem großen Lichtmasten auf der Pflanzinsel des Kreisverkehrs am Nordplatz mehrere Plakate einer Partei angebracht wurden, wurden diese sofort wieder durch die Verwaltung entfernt.

Delitzsch sucht noch Wahlhelfer

Für die Wahl selbst werden übrigens in Delitzsch und etlichen Gemeinden noch Wahlhelfer gesucht. Auch für die Landtagswahl im September sind Wahlhelfer schon jetzt gerne gesehen.

Von Christine Jacob