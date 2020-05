Wahrscheinlich Neubau für „Pflanzen Richter“ in Delitzsch

Delitzsch

Kunden aus Leipzig und dem Umland der Messestadt, aus Anhalt-Bitterfeld und der gesamten Region – der Pflanzen Richter-Markt am Ortseingang von Delitzsch genießt große Beliebtheit über die Stadtgrenzen hinaus, längst tummeln sich dort nicht nur die Delitzscher. Der Parkplatz ist gerade jetzt im Frühjahr voll, die Zufahrt alles andere als optimal. Das soll sich ändern. Und nicht nur das.

Zufahrtsproblem soll gelöst werden

Jedoch ist die Zufahrtsproblematik dem Unternehmen selbst schon lange ein Dorn im Auge. Die Leipziger Straße wird gerade jetzt auch mal zu einer kleinen Staustelle, wenn die Garten- und Grünfreunde ihre Einkäufe im beliebten Markt tätigen wollen – gerade nachdem wegen Corona lange Zeit vieles nicht so möglich war. Da wird sich auch mal mitten auf der Leipziger Straße mit dem Auto angestanden, bis man endlich auf den Parkplatz einbiegen kann. Es gibt zwar eine Ein- und Ausfahrt von der Leipziger Straße aus sowie die Möglichkeit, über die Raiffeisenstraße zu fahren, doch an Tagen mit viel Kundenandrang genügt das nicht und die Verkehrsführung ist für keine Partei zufriedenstellend. Vor allem um eine Entzerrung und damit die Entspannung dieser Zufahrtssituation und damit auch ein bequemeres Parken geht es dem Unternehmen „Pflanzen Richter“ bei seinem Vorhaben, den Markt neu zu gestalten. Klar ist, dass das Unternehmen weiter am Standort Delitzsch bleiben will – aber unter eben besseren Bedingungen.

Projekt in Planung

Insgesamt sei ein Neubau wahrscheinlicher als ein Umbau des bestehenden Marktes, ist aus der Firmenzentrale zu erfahren. Das gesamte Projekt ist bereits in der Planung. Wann genau das allerdings dann realisiert werden kann, sei derzeit noch nicht spruchreif und auf Daten zu begrenzen. Es würden noch viele Faktoren eine Rolle spielen, bevor so ein Projekt umgesetzt und der Neubau realisiert werden kann, heißt es vom Unternehmen. Das Vorhaben steht auch unter Berücksichtigung des geplanten Ausbaus der Staatsstraße 4 einschließlich der angedachten Bahnübergangsbeseitigung. Dafür ist das Land und nicht die Stadt zuständig. Insgesamt kommt vor dem Spatenstich stets die „Tippel-Tappel-Tour“ der Bürokratie rund um Bebauungspläne.

Lob für Delitzsch

Großes Lob geht in diesem Zusammenhang an die Stadt Delitzsch. Das Team im Rathaus, vor allem das der städtischen Wirtschaftsförderung würde volle Unterstützung und viele Hilfestellungen bieten und das Projekt sehr positiv begleiten, lobt „Pflanzen Richter“.

Stadtrat positiv eingestellt

Großes Gebiet betroffen Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von knapp 18 Hektar. Im Wesentlichen soll das bestehende Gewerbe- und Sondergebiet weiterentwickelt werden. Auf dem Gelände sollen vornehmlich Gewerbenutzungen mit Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben und großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten erfolgen. Vorgesehen sind auch Baumerhalt beziehungsweise Ersatzmaßnahmen.

Im April hat sich der Stadtrat bereits mit dem Standort befasst und der Änderung des planungsrechtlichen Zuschnitts des Gewerbegebietes „Süd“ zugestimmt. „Ziel der 2. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans von 2013 ist es, dem Unternehmen Selders Delitzsch GbR neue Entwicklungsmöglichkeiten auf firmeneigenen Flächen zu bieten und den Fortbestand des auch im Umkreis beliebten Gartencenters durch einen Neubau mit einer verkehrsgünstigeren Anbindung zu garantieren“, heißt es in den Begründungen. Dazu werden die Flächen von Sondergebiet und Gewerbegebiet neu aufgeteilt. Konkret erfolgt im Bebauungsplan eine Veränderung der Gewerbefläche, sodass die Erweiterung des Marktes mit der verkehrsgünstigeren Anbindung rechtlich auch möglich ist. Außerdem wird es künftig kein Mischgebiet mehr so wie bislang geben. Das heißt auch, dass künftig keine Wohnneubauten mehr in der Leipziger Straße südwestlich der Bahnlinie möglich sind. Die Häuser, die jetzt schon in dem Gebiet stehen, haben natürlich ihren Bestandsschutz.

