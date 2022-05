Rackwitz

Spielende Kinder, reges Getümmel und dicht an dicht geparkte Autos die ganze Kletzener Straße entlang – selten ist so viel los in der etwas abgelegenen Gegend neben dem Rackwitzer Industrie- und Gewerbegebiet. Am Samstag hatte die im letzten Jahr eröffnete Waldorfschule „Gut Loberthal“ zum Tag der offenen Tür eingeladen. Laut Ute Wieckhorst von der Verwaltung der handlungspädagogischen Einrichtung waren schon am Vormittag rund 200 Besucherinnen und Besucher vor Ort.

Angeboten wurden Führungen über das Gelände und durch die Schulräume, Gesprächsrunden zum Konzept der Schule, ein kleiner Flohmarkt, sowie Workshops, etwa zum Färben von Wolle. Zudem gab es selbstgemachte Speisen und Getränke.

„Regelmäßige Workshops für Interessenten sind Teil unseres Konzeptes“, erklärte Ute Wieckhorst.

Im laufenden Schuljahr lernen 31 Kinder in der Einrichtung. Die meisten davon kommen aus Leipzig. „Im ersten Jahr wollten wir nicht in Konkurrenz zu den Grundschulen in der Umgebung treten. Mittlerweile gibt es aber schon viel Interesse hier in der Region“, so Wieckhorst. „Für weitere Klassen müssen wir dann neue Container aufstellen.“

Soziokulturelles Zentrum soll in Rackwitz entstehen

Auch für die fernere Zukunft gibt es bereits viele Ideen. So überlege man, Werkstätten, ein Café und Nachbarschaftsgärten herzurichten und damit ein soziokulturelles Zentrum zu schaffen.

