Wallgraben Delitzsch hat neue Schwaneninsel

Delitzsch

Was wird aus den Schwaneninseln im Wallgraben Delitzsch? Eine immerhin war im Zuge der Sanierungsarbeiten schon mal verschwunden. Die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Grünes Delitzsch und andere, die sich um den Bestand der Inseln gesorgt hatten, können nun aber wohl aufatmen.

Untrennbar mit Wallgraben verbunden

So ist eine neue kleine Schwaneninsel nahe der Holzstraße errichtet worden. Da liegt Stein auf Stein inmitten des Wassers – ein Kleinod stellt diese Insel noch nicht dar, entspricht eher der Kategorie „funktional“. Ob die Schwäne und andere Wasservögel diese Insellösung also annehmen werden, wird sich zeigen müssen. Der Mensch jedenfalls kann erstmal zufrieden sein: Für viele Delitzscher sind die Schwaneninseln und auch die bereits in die Diskussion geratenen Trauerweiden entlang des Wallgraben-Abschnitts nahe der Schillerbrücke etwas ganz Besonderes und stadtbildprägend und unbedingt erhaltenswert.

Wasserstand unter Beobachtung

Die zweite Insel im noch nicht sanierten Bereich. Quelle: Christine Jacob

Der Wasserstand des Sanierungsobjekts wird weiter beobachtet. Im ersten Bauabschnitt, dessen Flutung bald ein Jahr her ist, musste der Wasserstand kurzzeitig gesenkt werden. Es wurden Steinwalzen aufgebracht, die das Erodieren der Erde im Uferbereich durch Wellenschlag verhindern sollen. Zudem sollen Vegetationsmatten das Ausspülen der Erde verhindern. Im zweiten, bis zur Holzstraße reichenden Bauabschnitt ist die Flutung vor wenigen Wochen erfolgt. Auch da sollen Steinwalzen und Vegetationsmatten Erosion vermindern. Im dritten Abschnitt wurden Sedimente und Müll beräumt und mittlerweile auch wieder Wasser zugeführt. Im vierten Bereich bis zur Pfortenstraße ist der Wasserspiegel gesunken, um zu beobachten, in welcher Höhe das Grundwasser ansteht. Wieder ist mit sinkendem Wasserstand offenbar geworden, wie viel Müll illegal im Wallgraben entsorgt wurde, immer wieder taucht Unrat auf.

Von Christine Jacob