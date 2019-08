Delitzsch

Stetig verrichtet der Bagger auf der Baustelle seine Arbeit, füllt den künstlich angelegten Graben mit einer Schotterschicht, verteilt die Steinchen. Der Wallgraben in Delitzsch ist seit dem Frühjahr und absehbar noch für Monate eine einzige Baustelle, vorbei ist es mit der Wasseridylle. Das Gewässer muss saniert werden, damit es nicht kippt.

Aushub und Drainageschicht lauten momentan die großen Stichworte der Baustelle in ihrem ersten Abschnitt, der Schlamm ist bereits ausgekoffert. Vier Bauabschnitte gibt es insgesamt. Der erste ist der zwischen dem Halleschen Turm und der Leipziger Straße, es folgen der Abschnitt von Leipziger Straße bis Holzstraße sowie die beiden Abschnitte bis zum Tennisplatz. Momentan beschäftigt in den ersten Abschnitten vor allem der teils unerwartet hohe Grundwasserstand, berichtet Frank Mazur vom Kommunalbau. Der Grundwasserstand ist teils höher als erwartet. Der historische Stadtgraben war in den letzten Jahrzehnten zunehmend verschlammt und undicht geworden, verlor Wasser und drohte zu kippen. Während der Maßnahmen im ersten und zweiten Bauabschnitt werden daher Bentonitmatten eingesetzt, die die Sohle des Wallgrabens abdichten sollen. Auch die Böschung Richtung Lober wird abgedichtet, da der Wallgraben dorthin sein Wasser verliert seit der Fluss im Gegensatz zu den Tagebauzeiten tiefer liegt als der Wallgraben. Wenn es nicht mehr zu einem unkontrollierbaren Wasserabgang komme, würden die Betriebskosten im Rahmen bleiben, hofft man.

Die Sedimentschicht war bis zu 70 Zentimeter stark. Quelle: Wolfgang Sens

Noch diesen Monat sollen die Bentonitmatten zur Abdichtung des ersten Bauabschnitts kommen, darauf kommt eine 35 bis 40 Zentimeter hohe Abdeckschicht. Die Vorbereitungen sind getroffen. In den letzten Monaten waren im Wallgraben bereits das Wasser abgelassen sowie Fische und Muscheln umgesetzt worden. Wasserpflanzen wurden geborgen und müssen teilweise – so lautet die Forderung der Wasserbehörde – nach Abschluss der Sanierung in flache Uferrandbereiche wieder eingesetzt werden. Dabei war die Sohle, also der Grund des Wallgrabens, auch deshalb undicht geworden, weil unter anderem die Starkwurzeln der Seerosen Schaden angerichtet haben. Rund eine halbe Million Euro wird die aufwendige Sanierung des Wallgrabens im ersten Bauabschnitt kosten. Von den rund 2 Millionen Euro Gesamtkosten trägt die Stadt Delitzsch rund 800 000 Euro als Eigenmittel. 1,2 Millionen Euro konnten aus dem Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ generiert werden. Parallel zu den Arbeiten im ersten Bauabschnitt wird der zweite Bauabschnitt beplant, die Ausschreibung wird vorbereitet und momentan liegt man zeitlich noch so im Plan, dass nach dem ersten Abschnitt theoretisch noch dieses Jahr mit dem zweiten begonnen werden kann. Der Rest der Sanierung erfolgt dann ab 2020. Es müssen auch im Abschnitt Holzstraße bis Tennisplatz noch Bäume entnommen werden, auch wenn es in diesen letzten Abschnitten das Wechselspiel mit dem Lober nicht gibt. Momentan ist davon auszugehen, dass auch in den anderen Abschnitten der Grundwasserstand hoch ist.

Am Ende soll ein sauberer und tieferer Wallgraben entstanden sein. An der Unterhaltung wird man immer dran bleiben müssen, damit er nicht wieder zu viel Schlamm ansetzt.

Von Christine Jacob