Walpurgisnacht, Hexen, Fest und Tanz – buntes Treiben in der Region Delitzsch/Eilenburg

Eilenburg

Die traditionelle Walpurgisnacht des Eilenburger Burgvereins war in diesem Jahr etwas kleiner als gewohnt. Aus organisatorischen Gründen entfielen Mitmachaktionen, Knüppelkuchen und das Grusellesen am Sorbenturm.

Trotzdem zog es hunderte Feierwütige auf den Burgberg. Dort hatten die Mitglieder des Burgvereins um ihre Vorsitzende Steffi Schober alles auf der großen Wiese aufgebaut. Es gab Leckereien aus der Pfanne und vom Grill und jede Menge Flüssigkeiten gegen den Durst. Und auch ein Hexenfeuer, bewacht von der Eilenburger Feuerwehr, brannte bis in die Nacht. Dazu spielte die Band Countryflowers alles von Mittelaltermusik über Country bis Schlager.

Musik in der Walpurgisnacht: Die Band Countryflowers spielte live. Quelle: Steffen Brost

„Wir hätten als Verein gerne etwas mehr geboten. Doch als wir uns Anfang Februar entscheiden mussten, ob und wie die Walpurgisnacht über die Bühne gehen soll, haben wir uns in Abstimmung mit der Stadt für diese schmale Variante entschieden, weil keiner wusste, was aus Corona wird. Für kommendes Jahr soll dann wieder alles wie gewohnt verlaufen und auch die kleinen Hexen wieder auf ihre Kosten kommen“, sagte Schober. Schon jetzt haben die 78 Mitglieder des Burgvereins den 3. Oktober im Visier. Dann soll es am Torhaus schon mal ein Kinderfest geben.

„Heute jagt ein Highlight das andere“, ruft Katja Rißland ins Mikrofon. Sie ist die Vizepräsidentin des Delitzscher Carneval Vereins. Spritzig führte sie am Samstagabend durch das Programm. Die erste Veranstaltung im neuen Domizil in der Benndorfer Landstraße und ebenfalls eine Premiere ist der erste Tanz in den Mai. Ich glaube, wir werden das nun jedes Jahr machen. Wir freuen uns über den großen Ansturm, denn es ist mehr geworden als ein kleines Highlight für die Familien unserer Mitglieder und Benndorfer Anwohner. Wir wollen Lust auf die nächsten Karnevalsveranstaltungen machen, die jetzt künftig hier stattfinden sollen“, erklärt die Moderatorin, bevor sie die nächsten Programmpunkte ankündigt und die zahlreich erschienenen Gäste zum Mitmachen animiert.

Tanz in den Mai mit dem Delitzscher Carneval Verein. Die Tanzgruppen zeigten ihr Können und animierten die Gäste zum Mitmachen. Quelle: Anke Herold

Auf der Bühne tanzten und spielten die Akteure und zeigten Auszüge aus dem aktuellen Programm. Mit dem Tanz in den Mai wollen die Vereinsmitglieder auch deutlich machen, dass Karneval nicht nur einmal im Jahr stattfindet, sondern der Verein ganzjährig mit seinem Repertoire punkten kann. Während der Karnevalsverein am Abend feierte, luden verschiedene Vereine am Sonntag zum 2. Familientag auf den Roßplatz zum Spielen, Basteln und Vergnügen ein.

Endlich fand nach zweijähriger Pause wieder das beliebte Hexensteinfest in Görschlitz statt. Die Gäste kamen in der Walpurgisnacht aus allen Himmelsrichtungen in das Heidedorf, um im großen Festzelt zu feiern. Noch vor zwei Monaten war daran nicht zu denken und deswegen standen den Akteuren nur sechs Wochen der Vorbereitung zur Verfügung. Was für eine Leistung!

Hexensteinfest in Görschlitz Quelle: Heike Nyari

Die Damen in den Hexenkostümen, Nicole Pertzsch, Anika Eckelmann, Conny Winter, Claudia Küster und Birgit Pfuhl sowie Thomas Kindel im Teufelsgewand tanzten, sangen und sketchten auf der Bühne und ernteten tosenden Applaus. „Doch ohne unseren Techniker und Allrounder hinter den Kulissen Christian Julich geht gar nichts“, sind sich die Görschlitzerinnen sicher, die sich auch auf die große Unterstützung von Feuerwehr und Förderverein verlassen konnten.

Übrigens, der Hexenstein steht nun genau zwanzig Jahre im Dorf. Grund genug, gemeinsam mit Videoclips unter dem Motto „The best of“ in die Vergangenheit zu schauen. Nach dem herrlich spaßigen Programm folgte der Tanz in den Mai.

Zur Galerie Hexen und Teufel in Görschlitz, Tanz in den Mai in Delitzsch, Walpurgisnacht in Eilenburg und Frühlingsfest in Gruna. Am Wochenende kehrte ein Stück Normalität zurück. Ein paar Impressionen eines wahrlich bunten Treibens, das Veranstalter und Gäste erfreute.

Der Förderverein des Laußiger Ortsteiles lud nach zweijähriger Pause gestern wieder zum Maifest ein. Diesmal nicht auf die Wiese am Fährhaus, sondern mitten im Dorf, zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus. Die 28 Mitglieder des Vereins und ihre Helfer hatten jede Menge Spiel aufgefahren. „Speziell für die Kinder gibt es Schminken, Basteln, ein Glücksrad, Würfeln und einen Stand von der Feuerwehr. Die Größeren können sich beim Bierkrugschieben, Kegeln und Luftgewehrschießen ausprobieren. Da ist für jeden etwas dabei“, erzählte die Vereinsvorsitzende Charlotte Welzel.

Zwischendurch gab es musikalische Umrahmung der Delitzscher Stadtmusikanten und die Laußiger Tanzgruppe zeigte ein paar Ausschnitte ihres Könnens. Das Fest findet übrigens seit 1984 mit nur wenigen Unterbrechungen statt und ist eines der Höhepunkte im Dorfleben. Auch diesmal kamen bei schönstem Frühlingswetter hunderte Besucher vorbei und fanden die Idee mitten im Dorf zu feiern nicht schlecht. „Das ist eine gute Variante. Mir gefällt das alles so kompakt. Alles ist beieinander und man muss nicht alles an die Mulde abschleppen“, sagte Hans-Werner Schmidke aus Eilenburg.

Von Steffen Brost, Anke Herold und Heike Nyari