Wann blitzt Stadt Delitzsch Temposünder wieder selbst?

Delitzsch

Auf den Delitzscher Straßen führt die Stadtverwaltung nach wie vor keine Tempokontrollen mehr durch, denn der Blitzer musste vor Monaten aus dem Verkehr gezogen werden. Doch bald soll es wieder losgehen. Was heißt das für die mit dem Gasfuß?

Bis spätestens Ende Februar soll die Stadt ein neues Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung bekommen. Das vor fast zehn Jahren angeschaffte Messgerät gehört zu jener Leivtec XV3-Baureihe, die im Verdacht von Falschmessungen steht und wurde aus dem Verkehr gezogen. Zahlreiche Kommunen in ganz Deutschland sind betroffen, auch die Leipziger Polizei und das Leipziger Ordnungsamt mussten die Notbremse ziehen.

In Kürze hat der Technische Ausschuss des Stadtrats Delitzsch die Auftragsvergabe zur Lieferung des neuen Geräts auf der Tagesordnung. In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde bereits ein Beschluss über die überplanmäßige Ausgabe zur Neubeschaffung in Höhe von 90 000 Euro gefasst.

Viele Einnahmen durch Temposünden

Das Geld wird sich schnell wieder amortisieren. Durch die seit dem Frühjahr nicht erfolgten Messungen sind geschätzt Einnahmen von 50 000 Euro verloren gegangen. Bis zu 60 000 Euro jährlich hat die Stadtverwaltung Delitzsch in den vergangenen Jahren durch das Abstrafen der Temposünden eingenommen. Um die 1000 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellt die Stadt Delitzsch alljährlich fest. Dabei überwacht sie die Tempolimits vor allem an kritischen Punkten wie Kitas, Schulen, vor Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und auch nach Hinweisen aus der Bürgerschaft.

Kein rechtsfreier Raum

Rechtsfreier Raserraum ist nun nicht in Delitzsch. Andere Behörden wie Polizei und Landratsamt dürfen und können mit ihren aktuellen Geräten ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen durchführen – und tun dies auch. Und: Monate alte Blitzerbescheide der Stadt wegen angeblicher Messfehler der Baureihe jetzt anzufechten, lohnt sich nicht. Autofahrende müssen fristgemäß nach Erhalt eines Bußgeldbescheids Einspruch einlegen.

Von Christine Jacob