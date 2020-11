Wann kommt der Delitzscher Schlackeberg weg?

Delitzsch

Die Idee klingt gut: Auf dem Areal der ehemaligen Zuckerfabrik in Delitzsch soll dort, wo auch der traurig „berühmte“ Schlackeberg wuchs, ein neues Viertel wachsen. Ein Jahr schon ist es her, dass der Stadtrat positiv über eine Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 13 „Gewerbestandort – Fabrikstraße 2“ befunden hatte und den Weg für einen Investor freimachte. Entstehen soll statt des Industrie- und Gewerbegebiets ein allgemeines Wohngebiet.

Gerüchte um Projekt

Hinter vorgehaltener Hand wird in Delitzsch gemunkelt, dass das Projekt ein „Rohrkrepierer“ sei, in einem Portal wird sogar davor gewarnt dort ein Grundstück zu kaufen. Nach zunächst Ablehnung wird eine Anfrage durch den Investor Ende Oktober schließlich beantwortet. Man sei täglich an der Weiterentwicklung des Areals dran, heißt es unter anderem. Ein Unternehmen sei mit der Erarbeitung des B-Plans beauftragt worden, habe aber ständig vertröstet. „Scheinbar haben diese sich mit dem Vorhaben übernommen“, heißt es. Man selbst sei „äußerst unzufrieden, dass hier ein Jahr vergangen ist, in dem es nur kleine Fortschritte gab.“ Des Weiteren sei erst vor Kurzem für Unstimmigkeiten mit dem Umweltamt eine Lösung gefunden worden.

Eigentümer in der Pflicht

Die Werksruine soll laut Investor ebenfalls abgerissen werden. Quelle: Wolfgang Sens

„Als Besitzer ist der aktuelle Eigentümer in der Pflicht, die auf dem Grundstück lagernden Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Er ist zugleich möglicher Adressat verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung. Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Entsorgung besteht bis zur endgültigen Entsorgung fort“, heißt es aus der Behörde. Ein detailliertes Abfallkataster, aus dem hervorgeht, wie vor allem mit dem Schlackeberg zu verfahren wäre, wäre Inhalt eines Entsorgungskonzeptes. Dem Landratsamt lag ein Jahr nach dem Stadtrat noch kein solches Entsorgungskonzept vor. Für die Belange des Umweltschutzes ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen ermittelt würden und in einem Bericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Umweltbericht hat auch die Belange des Bodenschutzes zu beinhalten. Um zu bewerten, ob eine Wohnbebauung gefahrlos möglich ist, ist dem Umweltbericht vom Antragsteller ein entsprechendes Bodengutachten beizufügen.

Verdacht zu Abfällen

Die Hinterlassenschaften auf dem einstigen, ab Anfang der 2000er als Biomassekraftwerk genutzten Geländes, stehen bekanntlich im Verdacht schädlich zu sein. Bei den Ablagerungen soll es sich um gefährlichen Abfall handeln, der schon 2016 unter anderem zu erhöhten Cadmium-Werten im Gertitzer Graben geführt haben soll.

Auf der Homepage des Investors heißt es am Montagvormittag: „Geplant ist ein exklusives und zugleich gehobenes Wohnviertel, mit Einfamilienhäusern, ebenso wie einzelnen Villen und einem Gewerbekomplex mit Einkaufsmöglichkeiten. Es wird 301 Einzelgrundstücke geben. Außerdem entsteht im südlichen Teil ein urbanes Gebiet für den Gewerbekomplex und mit weiteren Wohnungen. Der Bebauungsplan für den Stadtteil ist fertiggestellt.“

Nach LVZ-Informationen würde die korrekte Bereinigung des Areals fast einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

