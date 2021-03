Wann wird Wallgraben Delitzsch weiter saniert?

Delitzsch

Die ersten und besonders von Verschlammung und Verkrautung betroffenen Abschnitte des Delitzscher Wallgrabens sind schon seit gut einem Jahr von Schlamm und Unrat befreit, ausgebaut und saniert. Und was ist mit den letzten zwei Abschnitten? Da wird sich auch in diesem Jahr nichts tun.

Gelder zu beantragen

Im Jahr 2019 und zu Beginn 2020 fanden die Sanierungsarbeiten der ersten beiden Abschnitte ab dem Halleschen Turm ihre Umsetzung. Im Frühjahr 2020 konnten die Arbeiten für die ersten beiden Bauabschnitte dann komplett abgeschlossen werden und man hat sich an den frischen Anblick längst gewöhnt. 2021 wird es zunächst erstmal um das Geld für die weiteren zwei Abschnitte in Richtung des Tennisplatzes gehen. „Die Förderung des dritten und des vierten Bauabschnitts der Wallgrabensanierung wird in 2021 Jahr beantragt“, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. Jedoch sei mit einer baulichen Umsetzung erst nächstes Jahr zu rechnen, heißt es weiterhin.

Im ersten Bauabschnitt am Halleschen Turm wuchsen binnen weniger Wochen ungewollt Pflanzen auf. Quelle: Wolfgang Sens

Pflanzen wuchsen zu schnell

Unterdessen hat der erste Abschnitt des Delitzscher Wallgrabens schon wieder Sorgen bereitet. Er war vor allem im vergangenen Sommer stark verkrautet. Nach der Flutung vor allem dieses ersten Bauabschnitts wuchsen dort binnen weniger Wochen flächig und unerwartet Pflanzen auf. Die Antwort fand man vergangenen Herbst: Der sogenannte Ästige Igelkolben sei aus dem Lober, der das künstliche Gewässer speist, über schwimmende Samen eingetragen worden. Inwieweit sich im Sommer ein solches starkes Aufwachsen des Rohrkolbengewächses wiederholen wird, kann man nicht vorhersagen. Der Garten- und Landschaftsarchitekt, der die Stadtverwaltung während der Baumaßnahme beim Thema Ökologie beraten hatte, geht jedoch davon aus, dass die sich auf natürliche Art bildende Schlammschicht am Grund des Gewässers sowas eindämmen könnte.

Von Christine Jacob