Um Punkt 11 Uhr sollten am Donnerstag die Sirenen in den Städten und Gemeinden heulen. Doch in Eilenburg blieben alle drei Sirenen stumm. Warum – wir fragten bei Feuerwehrchef André Zimmermann nach. In Delitzsch, Bad Düben, Doberschütz und Laußig ertönten Signale. Hier der ganze Bericht und Videos.