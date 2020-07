Warten auf Geld für die Stadtmauer Delitzsch

Delitzsch

Nach wie vor fehlt ein Stück der Delitzscher Stadtmauer. An der Ecke zur Leipziger Straße hatte sich vor Weihnachten 2018 ein Teil so stark geneigt, dass der Bereich gesperrt und die Mauer schließlich abgetragen werden musste. Wie geht es nun weiter?

30 Meter fehlen

Dass das etwa 30 Meter lange Mauerstück noch in diesem Jahr wieder errichtet wird, ist momentan sehr unwahrscheinlich. Für dieses Jahr gab es einen abschlägigen Bescheid für Fördermittel des Bundes, so die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist um Gespräche bemüht, hat sich unter anderem mit dem nordsächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt getroffen, um für das Projekt zu werben. Um Fördermittel auf Landesebende wird sich ebenfalls bemüht. Auch da gibt es noch keine Zusage.

Hohe Kosten

Der Teil der Delitzscher Stadtmauer war vom Einsturz bedroht. Die Mauer hatte sich immer weiter geneigt. Quelle: Christine Jacob

Für den Wiederaufbau werden Kosten von mehr als 400 000 Euro geschätzt. Der Abriss der Mauer wurde gefördert. Durch den Handabtrag der Mauer konnten viele wertvolle Ziegelsteine geborgen und eingelagert werden, sodass sie für einen späteren Wiederaufbau genutzt werden können. Die Mauer war an dieser Stelle rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch. Anwohner hatten in den vergangenen Jahren beobachtet, dass sich das Mauerstück immer weiter in Richtung einer Straßenlaterne geneigt hatte und immer wieder ihre Sorgen geäußert, dass Gefahr drohen könnte.

Unterhaltung im Blick

Insgesamt hat die Stadt die Stadtmauer als eines der Wahrzeichen immer im Blick. Im Haushalt sind jährlich mehrere tausend Euro für die Unterhaltung eingeplant. Abschnittsweise waren in der Vergangenheit immer wieder Teile der Mauer saniert worden. Von den ursprünglich sechs Metern Höhe der Stadtmauer sind heute noch vier erhalten. Auf 1,4 Kilometern umgibt die mächtige Ziegelmauer die Altstadt. Sie gehört zu den am best erhaltenen Mauern dieser Art.

Von Christine Jacob