Warum Delitzscher Soldaten Rinde von Bäumen entfernen

Soldaten aus Delitzsch sind seit Anfang Juni beim Staatsbetrieb Sachsenforst im Landeswald bei Marienberg und Chemnitz im Einsatz. Die Bundeswehrangehörigen der Unteroffizierschule des Heeres (USH) helfen gemeinsam mit weiteren Standorten bei der Eingrenzung der schwersten Borkenkäfer-Massenvermehrung, die die sächsischen Wälder je getroffen hat, teilt das Landeskommando Sachsen mit.

Höhe des Schadens noch unbekannt

In den Forstbezirken arbeiten die Soldaten mit den Forstleuten zusammen, um insbesondere befallene Fichten zu finden und zu fällen. Anschließend werden die Stämme entrindet, wodurch die Entwicklung der Käfer gestoppt wird. „Wir erleben derzeit Waldschäden von historischem Ausmaß. Auch 2020 ist bislang ein zu trockenes Jahr. An fast allen Standorten haben wir mehr Borkenkäfer registriert als im vergangenen Rekordjahr. Deshalb ist die Unterstützung der Bundeswehr für den Erhalt der Wälder auch so wichtig“, erklärt Mike Eller, der stellvertretende Sachsenforst-Geschäftsführer.

Nach einem vergleichsweise milden Winter und trockenen Frühjahr vermehren sich auch in diesem Jahr unzählige Borkenkäfer unter idealen Bedingungen in den sächsischen Wäldern – und hinterlassen unübersehbare Spuren. Quelle: Bundeswehr/Anne Weinrich

Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer haben laut Sachsenforst in den vergangenen zwei Jahren über sieben Millionen Kubikmeter Schadholz auf vielen tausend Hektar Waldflächen aller Eigentumsformen hinterlassen. Nach einem vergleichsweise milden Winter und trockenen Frühjahr vermehren sich auch in diesem Jahr unzählige Borkenkäfer unter idealen Bedingungen in den sächsischen Wäldern. Gleichzeitig sind die Waldbäume durch die bereits seit zwei Jahren andauernde Trockenheit erheblich geschwächt. Auch bei einer durchschnittlichen Witterung im weiteren Jahresverlauf gehen die Experten von Sachsenforst von Schäden in der Höhe des Vorjahres aus. Bei einer Fortsetzung der Trockenheit und Hitze können aber auch deutlich höhere Schäden entstehen.

Ein Paar – 10 000 Nachkommen

„In trockenen und warmen Jahren können aus einem Borkenkäfer-Paar im Frühjahr, 10 000 Nachkommen im Herbst entstehen. Kleine Maßnahmen am Anfang können somit hohe Schäden am Ende verhindern“, erklärt Eller.

