Warum der Tiergarten Delitzsch gerade im Herbst einen Besuch wert ist

Delitzsch

Der Herbst färbt den Tiergarten Delitzsch bunt. Doch es sind nicht allein die gefallenen Blätter, die Farbe angenommen haben, sondern auch das Aussehen und Verhalten der Tiere ändert sich. Ein Besuch im Tiergarten Delitzsch lohnt sich jetzt ganz besonders. Und er ist nach wie vor möglich. Denn die Außenbereiche von zoologischen Gärten und Tierparks dürfen derzeit geöffnet bleiben. Für den Zugang besteht laut aktuellster Corona-Verordnung in Sachsen die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (3G), zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Betreiber; die Kontaktdaten werden nach vier Wochen gelöscht. Der Test muss in einem Testzentrum oder auf der Arbeit erfolgt sein, eine Selbstauskunft gilt nicht. Nur im Kassenbereich oder wo kein Abstand möglich ist, ist im Delitzscher Tiergarten Maske zu tragen. Zu entdecken gibt es viel im herbstlichen Zoo, nur die Zooschule mit den Terrarien und Aquarien ist geschlossen.

Prachtvolle Enten

Ruhig ziehen sie ihre Bahnen, dann und wann wird geschnattert und das Gefieder präsentiert als wäre gerade Modenschau. „Alle Enten sehen jetzt wieder richtig gut aus“, sagt der amtierende Tiergartenleiter Konstantin Ruske. Der Teich, der als Keimzelle des Tiergartens gilt, ist nun wieder voller prächtig gefiederter Gesellen. Kurz hinter dem Eingang präsentiert sich der Tiergarten Delitzsch so nun deutlich farbenfroher als noch im Sommer. Gezeigt werden vor allem amerikanische Wassergeflügel-Arten und diese sind nun in ihr Prachtkleid gewechselt. Das Schlichtkleid des Sommers ist vorerst wieder Geschichte. Knapp 20 bunte Arten wie die Brautente, „die Mandarinente Nordamerikas“ wie Ruske sie nennt, gilt es zu bestaunen.

Die Enten präsentieren sich wieder in ihren Prachtkleidern. Quelle: Christine Jacob

Wenige Meter weiter ist gerade ein ziemliches Gewusel angesagt, im Sommer dagegen war hier weitgehend Ruhe. „Den Stinktieren ist es im Sommer schlicht zu warm, die Winterzeit ist Stinktierzeit“, erklärt Konstantin Ruske, warum gerade jetzt Aktion im Gehege herrscht und die Gäste des Tiergartens einfach mehr zu sehen haben.

Viel mehr Ruhe und Raum

Derzeit kann der Besuch im Tiergarten gerade wegen der herbstlichen Bedingungen besonders entspannt ablaufen. „Manchmal waren im Sommer ja mehr Menschen als Tiere da“, bilanziert Konstantin Ruske mit einem Lächeln. Tatsächlich hat der Tiergarten Delitzsch gerade in den Sommermonaten wieder Besucherrekorde geknackt. So kamen im Juli und August zum Beispiel jeweils um die 13 000 Gäste pro Monat – so viele wie noch nie in der Historie des Zoos. Insgesamt steht der Tiergarten Delitzsch gut in der Besuchergunst da und das Team freut sich über den großen Zuspruch. Dass nun in den Herbst- und Wintermonaten weniger Menschen kommen, hat aber eben auch seine Vorteile für diese Gäste. „Nun hat man als Gast deutlich mehr Ruhe und kann sich seine Lieblingstiere in Ruhe ansehen“, sagt der Tiergartenchef und rät dazu, sich wirklich mal eine Viertelstunde Zeit pro Gehege zu nehmen.

Die Spornschildkröten sind ursprünglich in Afrika beheimatet und wurden inzwischen in ihr Winterquartier umgesetzt. Quelle: Christine Jacob

Neue WG zu bilden

Fünf Spornschildkröten leben nun im Tiergarten statt nur einer, wobei das Männchen, das schon lange in Delitzsch lebt, sich gerade noch deutlich durch seine Größe hervortut. Alle sind inzwischen in ihr neues Winterquartier gezogen. Der aufwendig verkleidete Container ist mit Stroh und Wärmelampen ausgestattet, so dass sich die afrikanischen Reptilien auch in den kalten Monaten äußerst wohlfühlen. Ist der Winter vorbei, werden sie in eine WG mit Gepard Tayo ziehen.

Ganz oben auf seinem Felsen genießt Gepard Tayo die Herbstsonne. Quelle: Wolfgang Sens

Tayo kann seit Kurzem ein deutlich größeres Freigelände nutzen. „Die Tür zum Nachbargehege wurde geöffnet, so dass Tayo nun ganz nach Belieben zwischen den beiden Gehegen hin und her wechseln kann“, erzählt Konstantin Ruske. Tayo ist eine Leihgabe aus dem Zoo in Braunschweig. Als ein Vertreter der stark gefährdeten Tierart wird er künftig für Deckakte in andere zoologische Einrichtungen ausgeliehen werden.

Die fünf Schildkröten leben nun im Winterquartier. Quelle: Nadine Fuchs/Stadt Delitzsch

Viele der im Tiergarten gezeigten Arten stören sich nicht an kühleren Temperaturen, dem Herbst- und Winterwetter. „Die Kängurus hüpfen auch durch den Schnee“, sagt Konstantin Ruske, „die sind winterhart.“ Auch Exoten wie die Zebras schlüpfen mit kühleren Temperaturen in ein leichtes Winterfell, würden sich in ihrer eigentlichen Heimat ja auch gegen kalte Nächte in der Steppe wappnen. Und selbst wenn der Winter wieder sehr winterlich werden sollte, sind die Tiere täglich zu sehen.

An den Gehegen werden Stück für Stück neue Infotafeln angebracht. Quelle: Christine Jacob

Unterdessen wird täglich irgendwo geschraubt und gewerkelt. Bis zum Jahresende soll es im Tiergarten eine einheitliche Beschilderung an den Gehegen geben. Die neuen kleinen Infotafeln, die Wissenswertes über die jeweils gezeigten Arten vermitteln, werden Stück für Stück, Gehege für Gehege angebracht.

Noch Ideen und Pläne

Das Gehege der Kronenkraniche soll bis zum Jahresende übernetzt und damit eine kleine Voliere für sie gestaltet werden – es ist das nächste große Projekt des Fördervereins, der von Gepardenanlage bis Wellensittich-Voliere viel erst ermöglicht hat im Tiergarten Delitzsch und so zum Beispiel auch das Winterquartier der Spornschildkröten ausbaute. Für die Kronenkraniche, die seit Jahren ein erfolgreiches Zuchtpaar sind, vergrößert sich dann der Flugraum beziehungsweise die Flügel müssen nicht mehr gestutzt werden.

In der Zeit von November bis Februar hat der Tiergarten täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Tierpark Eilenburg hat aktuell von 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, spätestens 17 Uhr geöffnet.

Von Christine Jacob