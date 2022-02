Warum im Delitzscher Osten so und nicht anders gebaut wird

Delitzsch

Wieder ist das Gebiet rund um die Bahnunterführung im Osten von Delitzsch Baustelle. Die Vollsperrung der Dübener Straße als großer Verkehrsachse beeinträchtigt den Verkehr. Warum wird so gebaut und nicht anders?

Zweiter Bauabschnitt im Osten von Delitzsch

Es handelt sich um den zweiten Teilabschnitt zur Erneuerung der Fahrbahn. Auf rund 720 Metern zwischen der Eisenbahnüberführung und der Kreuzung von Dübener Straße und Ostsiedlung wird die Fahrbahn erneuert. Die Fahrbahnbreite, die bislang noch variiert, wird konstant auf sieben Meter gebracht. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in den Sommerferien. Im vergangenen Herbst war bereits der Abschnitt um die Albert-Böhme-Straße dran und schon damit wurde zum wiederholten Male in nur wenigen Jahren rund um die Unterführung gebaut – 2020 wurden Stützwände instandgesetzt, 2016 das eigentliche Trogbauwerk repariert. Es handelt sich um ein Bauvorhaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und keine Baustelle der Stadt.

Umleitungen beeinträchtigen

Die Umleitung kostet manchen jetzt Nerven: Der Durchgangsverkehr wird während der Bauarbeiten über die K 7447, den Stadtring und die K 7441 umgeleitet. Der innerstädtische Verkehr wird über umliegende Straßen vorbei an der Dübener Straße geführt, sodass dort jetzt mehr Verkehrsaufkommen herrscht. Die Bushaltestellen der Dübener Straße werden verlegt oder entfallen ganz. Die Zufahrt zum Friedhof sowie zum Parkplatz ist über die Oststraße möglich. Es gibt im Verlauf der Bauarbeiten Fußgängerquerungen insbesondere für Bereiche wie Friedhof und Kindertagesstätte sowie im Abstand von maximal 200 Metern.

Lieferverkehr ist möglich

Eltern kritisieren, dass die Kita schlecht erreichbar ist. Man kann aufgrund der Vollsperrung nicht mehr bis direkt davor fahren. Auch Lieferverkehr – nicht nur für die Kita – ist von der Vollsperrung betroffen. „Die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Geschäften sowie dem Friedhof ist rückwärtig über das kommunale Straßennetz gewährleistet“, heißt es aus dem Lasuv. Die Einrichtungen im Bereich der B 183a seien zwar nur fußläufig zugänglich, sie würden sich aber in zumutbaren Abständen zum kommunalen Straßennetz befinden, schätzt das Lasuv ein.

„Leider lassen sich im Zuge der Erneuerungsarbeiten Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer auch hier nicht komplett vermeiden“, teilt eine Sprecherin weiter mit. Die Straßenbauverwaltung sei in jedem Fall bemüht, die Erschwernisse für alle Betroffenen so gering wie möglich zu halten. Der Lieferverkehr kann laut Lasuv in Abstimmung mit der Bauleitung des ausführenden Unternehmens zeitweise ermöglicht werden.

Lieber in einem Stück arbeiten

Zum wiederholten Male Baustelle rund um die Unterführung und erneut eine große – muss das sein? Aus Sicht des Lasuv ist es besser, die Straße in diesem langen Zug von mehr als 700 Metern zu erneuern statt in Teilen. So würde eine Bildung kleinerer Abschnitte sowohl Kostenerhöhungen als auch Qualitätsnachteile zur Folge haben. Bei kleineren Abschnitten würden sich zusätzliche Nähte und Fugen ergeben, die die Qualität der Straße dann künftig beeinträchtigen würden.

Von Christine Jacob