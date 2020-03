Am Dienstagabend spielten die Ost-Rocker um Maschine, Toni Krahl und Uwe Hassbecker ihr Wohnzimmerkonzert in Krostitz. Unterstützt wurden sie von Sängerin Julia Neigel und sie fand vor dem Auftritt gefallen am Familien-Trabi und Gastgeberin Antje Gutmann..