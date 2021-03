Warum wurde in Lissa ein Begrüßungsschild aufgestellt, das niemand sieht?

Lissa

„Willkommen am Grabschützer See“ steht auf dem Schild am Ortsrand von Lissa (Gemeinde Wiedemar). Doch an wen der Gruß gerichtet ist, bleibt unklar. Denn das Schild steht von der Grabschützer Straße abgewandt. Die Staatsstraße 2 (S 2), die etwa 50 Meter entfernt entlang führt, macht aus Richtung Zwochau und der Autobahn 9 kommend an dieser Stelle eine Rechtskurve. Ins Blickfeld der Verkehrsteilnehmer fällt das Schild also auch nicht. Im Grunde ist es nur für diejenigen lesbar, die sich auf das angrenzende Feld stellen.

Welche Standorte kamen überhaupt in Frage?

Auf Nachfrage beim Landratsamt Nordsachsen, wie es zu dieser Panne kommen konnte, antwortet Sylke Seidel. Sie ist als Sachbearbeiterin Tourismus im Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft zuständig. Wie Seidel erklärt, sei das Begrüßungsschild in Lissa direkt an der S 2 als Hinweis für den motorisierten Verkehr geplant gewesen. Die Aufstellung dieses Schildes sowie weiterer wurden vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) jedoch im Oktober 2020 nicht genehmigt. Auch die mit „hohem Aufwand“ betriebene Umplanung sei abgelehnt worden. Eine vorgeschlagene Besichtigung der Standorte hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit sei durch das Landesamt nicht wahrgenommen worden. Der aktuelle Standort wurde dann in Abstimmung mit der Gemeinde Wiedemar gewählt, in deren Eigentum die Begrüßungstafel steht. Der Landkreis koordiniere lediglich die Besucherlenkung im nördlichen Leipziger Neuseenland.

Wirklich lesbar ist der Willkommensgruß nur vom Feld aus. Von der Grabschützer Straße und der nahen Staatsstraße 2 fällt das Schild kaum auf. Quelle: Mathias Schönknecht

Das Lasuv sieht die Sachlage etwas anders: Wie Sprecher Franz Grossmann mitteilt, habe der Landkreis den Standort der Beschilderung selbst gewählt. Einer ursprünglich angedachten Errichtung der Schilder nahe der S 2 standen und stehen die Anbauverbots- und -beschränkungsvorschriften des sächsischen Straßengesetzes entgegen. „Unserem Hinweis, statt der frei gestalteten Willkommensschilder auf eine touristische Wegweisung zurückzugreifen, welche auf dem Randstreifen der S 2 hätte errichtet werden können, ist der Landkreis Nordsachsen nicht nachgegangen“, sagt Grossmann.

Schilder im Leipziger Neuseenland sollen einheitliches Design haben

Doch auch dafür gibt es laut Sylke Seidel Gründe: „Eine Beantragung der touristischen Wegweisung war in diesem Fall nicht relevant, da ein einheitliches Design für die Region im nördlichen Leipziger Neuseenland verwendet werden soll.“ Das Schild in Lissa sei Teil des Projektes, das 24 Info- und Begrüßungstafeln und 130 Pfostenstandorte des etwa 100 Kilometer langen Radwegenetzes umfasst. „Offensichtlich ist die Lesbarkeit des Schildes nach dem Aufstellen wegen der erforderlichen Entfernung von der Staatsstraße 2 nicht mehr gegeben, daher wird die Tafel demontiert.“, sagt Seidel. Nun werde nach einem besseren Standort gesucht.

Von Mathias Schönknecht