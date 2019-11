Warum zwei Delitzscher auf Jagd gehen – und was Tierschützer dagegen halten

Delitzsch

Viele denken, wir würden nur Tiere töten, sagt Daniel Eichler. Der 29-Jährige besitzt seit 2011 den Jagdschein. Schon als Jugendlicher stand für ihn fest, den Schein erwerben zu wollen. „Jagd ist kein Hobby“, sagt der Delitzscher, „sondern eine Passion.“

Warum Jäger?

Als er 14 Jahre alt war, habe ihn ein Jäger das erste Mal mitgenommen. Seither stelle sich bei ihm ein Wohlgefühl im Wald ein, sagt Eichler. Seinen Jagdschein habe er aber erst im Alter von 21 Jahren gemacht. Es sei vor allem eine finanzielle Herausforderung gewesen: Denn Kurs und Prüfung kosten durchschnittlich zwischen 1500 und 3000 Euro.

DIe Jagd hat auch in der Region Nordsachsen eine lange Tradition. Hier zum Auftakt der Drückjagdsaison 2017 in der Dübener Heide Quelle: Steffen Brost

Dazu kommt noch einmal, sich das Wissen anzueignen. Und die auch als „grünes Abitur“ bezeichnete Prüfung für den Jagdschein in Theorie und Schießen sei mehr als reine Formsache. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel beinhaltet“, sagt Daniel Eichler über die Zusammenhänge von Tieren und ihrem Lebensraum. Jedes dritte Jahr muss das Wissen bestätigt, der Schein verlängert und regelmäßig Nachweise erbracht werden.

Mehrmals täglich im Revier

„Alle Menschen waren einmal Jäger“, erklärt Daniel Eichler. Bei einigen komme es stärker zur Geltung, bei anderen weniger. Sein Bruder Rico sieht das ähnlich. Der 41-Jährige ist jedoch viel später als Daniel zur Jagd gekommen. Seit 2017 ist er „Jungjäger“. Der Hauptgrund für ihn sei die Möglichkeit, im Wald abschalten zu können, erklärt der Betreiber des Delitzscher Restaurants „Zur Schloßwache“.

Etwa 60 Prozent der Zeit sind Jäger ohne Waffen unterwegs, erklärt Rico Eichler. In dem Revier, also der Jagdfläche, die er pachtet, ist der Jäger für die Pflege zuständig, versorgt und schützt die bestehende Population, liefert ein regionales Lebensmittel.

Jagd auf Jäger

Für Daniel und Rico Eichler steht die Jagd nicht im Gegensatz zur Natur, viel eher im Einklang. Ohne sie käme es beispielsweise zur unkontrollierten Vermehrung, zu mehr Verkehrsunfällen mit Wildtieren, zu Ernteeinbußen von Bauern und zur Verbreitung von Krankheiten unter den Tieren, erklärt Daniel Eicher. Der Jäger bringe sich als eine Komponente in die Natur ein, fasst er die Aufgaben zusammen.

Die Kritik an der Jagd gehe jedoch bei einigen soweit, das Hochsitze angesägt werden, berichtet Daniel Eichler. Dies grenze an versuchte Körperverletzung. „Wenn alle Jäger über ein Jahr nichts unternehmen, würde sich der Wildschweinbestand um ein Vielfaches vergrößern“, kontert Daniel Eichler der Kritik. Denn Wildschweine haben in den hiesigen Wäldern keine natürlichen Feinde, erklärt er.

Lernort Natur

Um den Jäger-Nachwuchs müssen sich Vereine wieder Jagdverband Delitzsch, dem auch die Eichler-Brüder angehören, nicht viele Sorgen machen. Dazu beitragen dürfte auch der vom Verein angebotene „Lernort Natur“. In diesem Projekt können Schulen der Region zweimal pro Jahr beispielsweise in der Noitzscher Heide an einer Waldrallye teilnehmen. Dabei soll den Kindern die Natur wieder nähergebracht werden. Es geht um Tier- und Waldkunde, um Nistkastenbau und darum, mit Jagdhunden die Fährte von Wildtieren aufzunehmen. Das Angebot ist sehr gefragt. Erst im Jahr 2021 gibt es noch einen freien Termin.

Projekt Lernort Natur in die Noitzscher Heide: Falkner Lukas Keil zeigte Delitzscher Grundschülern einen amerikanischen Wüstenbussard. Quelle: Steffen Brost

Wildtierschutzverein: Es gibt keine Gründe für die Jagd

„Es gibt für uns keine Gründe, die für die von Freizeitjägern ausgeführte Spaßjagd sprechen“, sagt Lovis Kauertz vom Verein Wildtierschutz Deutschland. Gründe wie Artenschutz seien meist vorgeschoben, unter dem Strich habe die Jagd in den vergangenen 70 Jahren in keiner Weise zur Erhaltung von Tierarten in Deutschland beigetragen. Ebenso vorgeschoben seien für den Verein Argumente, die behaupten, durch die Jagd könne Tierkrankheiten, beispielsweise dem Fuchsbandwurm oder der Afrikanischen Schweinepest, vorgebeugt werden. „Die Resultate von vielen Forschungsarbeiten belegen, dass dem eben nicht so ist und die Jagd in dieser Hinsicht sogar kontraproduktiv ist“, sagt Kauertz. Laut Auffassung der 2011 gegründeten gemeinnützigen Tierschutzorganisation ist Jagd „in vielen Fällen mit Tierquälerei verbunden und führt bei den meisten jagdbaren Tierarten nicht zu einer Regulierung der Tierbestände“.

Keine Jagd – unkontrollierte Vermehrung?

Kauertz: „Im Nationalpark Bayerischer Wald werden seit Jahrzehnten keine Füchse oder andere Beutegreifer gejagt. Die Tierbestände bleiben konstant. Untersuchungen belegen sogar, dass die einzelnen Weibchen weniger Jungtiere zur Welt bringen als in stark bejagten Revieren“, erläutert er. In Luxemburg werde der Fuchs seit 2015 nicht mehr bejagt – auch hier gebe es keine Probleme, keine unkontrollierte Vermehrung, zieht Kauertz ein weiteres Beispiel heran. Die Tierbestände von Beutegreifern, das sind Wildtiere, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren, regulierten sich laut Wildtierschutz-Verein selbst. Die Bestände von Paarhufern wie beispielsweise Rehe, Hirsche, Damwild und Wildschweine „würden vermutlich bis zu einer gewissen Kapazitätsgrenze noch ansteigen. Das müsste nicht zwangsläufig mit mehr Schäden für Wald, Feld und Verkehr einhergehen – das würden wir aber auch nicht ausschließen“, sagt Kauertz. „Viele Schäden entstehen ja erst dadurch, dass das Wild ganzjährig durch die Jagd beunruhigt wird.“ Wenn es politisch gewollt wäre, könne man der Vermehrung von Schalenwild auch mit Kontrazeptiva, also Arzneimitteln zur Empfängnisverhütung, entgegenwirken.

Kritik an Drückjagden

Bei Jagden, wie der Hubertusjagd in der Dübener Heide, handelt es sich um sogenannte Drückjagden, die zum Teil sogar kommerziell vermarktet werden, sagt Kauertz. Diese Jagden werden nicht nur vom Wildtierschutz Deutschland, sondern auch von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz und von vielen Jägern unter Tierschutzgesichtspunkten als kritisch betrachtet.

Hinweisschilder zur Treibjagd wie dieses, werden in den kommenden Wochen häufiger in Nordsachsen zu sehen sein. Quelle: Alexander Prautzsch

Von Mathias Schönknecht