Was bedeutet der Flughafen-Ausbau für Rackwitz?

Rackwitz

Wie viele Nachtflüge wird es zusätzlich geben? Welche Schutzmaßnahmen kommen gegen den dadurch entstehenden Lärm dazu? Fragen wie diese stellten Anwohner auf der Infoveranstaltung in Rackwitz, zu der der Flughafen Leipzig-Halle am Donnerstagabend geladen hatte. Im Zuge des Planänderungsverfahrens zur Erweiterung des Vorfeldes sollten Betroffene die Möglichkeit erhalten, ihre Fragen loszuwerden. Anders als in Schkeuditz, wo am Vorabend zahlreiche Besucher die Veranstaltung verlassen hatten, wurde in Rackwitz kritisch, aber konstruktiv diskutiert.

Frachtaufkommen hat sich verdreifacht

Exakt 83 Anwohner waren der Einladung des Flughafens gefolgt. Sie erfuhren von Moderatorin Rommy Arndt zunächst, worum es gehen soll: „Wir wollen sie als Nachbarn des Flughafens informieren und die Gelegenheit geben, ihre Fragen zu stellen und Anmerkungen einzubringen“, sagte sie. Wie Flughafen-Chef Götz Ahmelma erklärte, will der Airport 500 Millionen Euro investieren, unter anderem in die Sanierung von Terminals. Größter Einzelposten aus dieser Summe sei dieErweiterung des Vorfeldes 4 im südöstlichen Teil des Flughafens für etwa 300 Millionen Euro.

Markus Otto, Chef der Schkeuditzer DHL-Flotte, sagte: Leipzig sei neben Cincinnati in Nordamerika und Hongkong in Asien eines von drei DHL-Drehkreuzen weltweit. Seit 2007 habe sich das Frachtaufkommen verdreifacht. „Wir benötigen mehr Platz um zu wachsen und die Prozesse zu optimieren“, sagte Otto. Heißt: Der Flughafen ist im Cargo-Bereich an seiner Grenze. DHL will neuere, größere Maschinen anschaffen, die bis zu ein Drittel mehr Fracht aufnehmen können. Dafür wird mehr Platz am Boden gebraucht. Konkret geht es um 36 Stellplätze, die zu den vorhandenen 60 dazu kommen sollen sowie zwei Rollweg-Anbindungen an den erweiterten Bereich. Darüber hinaus ist der Bau zweier, bereits in einem früheren Verfahren genehmigter Rollwege vorgesehen.

Airport: Es wird mehr Flugbewegungen geben

Ende des ersten Quartals 2020 soll der Antrag an die zuständige Landesdirektion Leipzig eingereicht werden, sagte Ahmelmann. Weswegen schon heute diese Infoveranstaltung, fragte er: Weil das Unternehmen zeigen wolle, welche Auswirkungen der Ausbau hat. Das erfuhren die Besucher an verschiedenen Ständen zu Umweltschutz, Flugbewegungen und -routen sowie zum Planänderungsverfahren.

Meine Fragen wurden beantwortet, sagte Anwohnerin Dagmar Lösch aus Rackwitz. Doch richtig einordnen könne sie diese noch nicht. Von Steffen Mäder, Umwelt-Chef am Flughafen, hatte sie erfahren, dass es definitiv mehr Flugbewegungen pro Nacht geben wird. Ob und welche Schallschutzmaßnahmen daraus folgen, konnte er ihr jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Angeregt und kritisch: Die vom Flughafen-Ausbau betroffenen Rackwitzer brachten ihre Anregungen und Befürchtungen zu den DHL-Plänen während der Info-Veranstaltung zum Ausdruck. Hier beantwortet Steffen Mäder, am Flughafen für Lärm und Umweltschutz verantwortlich, die Fragen. Quelle: Mathias Schönknecht

Steffen Schwalbe (parteilos), der auch Vorsitzender der Fluglärmkommission ist, stellte sich als Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz den Fragen. Die Kommune wolle sich mit der Stadt Schkeuditz verständigen und wie bereits von deren Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) angekündigt, sich fachlich und juristisch von externen Experten zum Planfeststellungsverfahren beraten lassen, sagte er.

Wenn alle Genehmigungen durch sind, soll der Bau 24 Monate dauern. Weitere Info-Veranstaltungen finden nächste Woche in Schkopau und Lützschena-Stahmeln statt.

Von Mathias Schönknecht