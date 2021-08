Was den Tiergarten Delitzsch beliebt macht

Delitzsch

Und wieder hat der Tiergarten Delitzsch einen Rekord gebrochen: 12 840 Menschen haben im Juli 2021 den Delitzscher Tiergarten besucht. Was macht den Tiergarten eigentlich so beliebt?

Diese fast 13 000 Menschen im Juli stehen für die höchste Gästezahl, die für den Tiergarten für einen Monat jemals erfasst wurde. Die zweithöchste war im Mai 2020 mit 11 722 verzeichnet worden. Und obwohl 2020 vier Monate wegen Corona überhaupt kein Besuch möglich war und der Tiergarten wie so viele Einrichtungen geschlossen bleiben musste, kamen 2020 doch fast 76 000 Gäste. Im Jahr 2019 gab es mit 84 735 Besuchern einen Rekord. 2018 besuchten 76 312 Menschen den Zoo. Das waren bereits rund 3000 mehr als 2017 und rund 19 000 mehr als noch 2016. Seit 2010 haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt.

Vielfalt und Kinderangebote punkten

Was punktet so bei den Menschen? Zunächst: Vielfalt von Affe bis Zebra gibt es im Tiergarten Delitzsch und die 400 Tiere in 100 Arten bieten den Menschen auch Schauwert wie in einem großen Zoo – gezahlt werden vier Euro pro Erwachsenem und zwei Euro ermäßigt aber deutlich weniger. Vor allem Familien mit kleineren Kindern begeistert dabei, dass der Tiergarten kleiner und überschaubarer ist und so das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Gerade kleine Kinder haben oft nicht das Durchhaltevermögen um zum Beispiel im teureren Leipziger Zoo alles zu sehen, in Delitzsch reichen ein bis zwei Stunden und es gibt dennoch viel zu sehen, auch weil die Einrichtung ständig im Wandel begriffen ist und immer wieder neue Tiere einziehen.

Gerade auf Kinder wird mit zahlreichen Spielgelegenheiten viel Wert gelegt. Dabei ist das Konzept „Mit dem Tier auf Du und Du“ unter anderem damit bedacht, dass Kinder auf den Spielgeräten tierisches Leben nachempfinden – indem sie zum Beispiel hüpfen können wie ein Känguru oder klettern wie ein Affe und das jeweils mit Blick auf die genannten Tiere.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Christine Jacob