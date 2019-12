Was geschieht mit Schloss Wölkau?

Wölkau

Ein gutes Jahr ist es nun her, dass sich für das Barockschloss im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau nach Jahren des Verfalls wieder ein Investor gefunden hat. Ein gutes Jahr ist es vor allem insofern, dass entgegen der Anläufe vorhergehender Besitzer nun tatsächlich etwas getan wird.

Bauarbeiten schreiten voran

Am Schloss laufen die Bauarbeiten. Ein Kran dreht sich. Am Dach wird gewerkelt, immer mehr der historischen Bausubstanz wird gesichert. Damit erfüllen sich jene Hoffnungen, die die Wölkauer in den Investor gesetzt hatten. Der Besitzer von Schloss Wölkau ist die „IKS Holding“ mit Spezialisierung auf Denkmalschutz und Neubau. Nach Aussage von Ende 2018 geht es dem Firmeninhaber und Geschäftsführer Vasyl Senyuk bei Schloss Wölkau in erster Linie um das Sichern dieses Kulturdenkmales und um eine Verfallsverhinderung. Der Kauf sei in bester Absicht erfolgt. Ansonsten herrscht nach wie vor großes Schweigen. Wiederholte Presseanfragen werden nicht beantwortet.

Konzept?

Klar ist: Es gab Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, was auf dem Gelände abgerissen werden muss und was nicht. Es sollen Fördermittel in Größenordnungen fließen. Denkbar wären zum Beispiel eine Spezialklinik oder ein Hotel im Schloss zu errichten, hieß es bislang nur. Ein finales Nutzungskonzept existiert Gerüchten zufolge aber nach wie vor nicht. Egal ist das den Wölkauern nicht, jedoch überwiegt bei einigen im Dorf noch immer die Freude darüber, dass sich nun baulich viel zur Sicherung des Denkmals tut. Auch, um kranke Bäume im zum Schloss- und Privatgrund gehörigen Teil des Parks wurde sich ausreichend gekümmert.

Von Christine Jacob