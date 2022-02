Was haben Gymnasien und Oberschulen in Nordsachsen zu bieten?

Nordsachsen

Jetzt haben sie es schwarz auf weiß vorliegen. Am letzten Schultag vor den Winterferien erhielten Sachsens Viertklässler ihre Bildungsempfehlungen. Doch welche weiterführende Schule ist in Zukunft geeignet? Für alle, die sich noch nicht festgelegt haben, bieten wir einen Überblick über Besonderheiten und Profile von Gymnasien und Oberschulen in Nordsachsen.

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben

Evangelisches Schulzentrum Bad Düben Quelle: privat

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, Latein

Besonderheiten: Hauptfach MENSCH; modernes Schulgebäude mit vielseitigen Unterrichtsräumen; Ausstattung mit neuester Unterrichtstechnik; Prinzip der Durchlässigkeit zwischen den Schulformen; gemeinsames Lernen in Jahrgangsclustern; lebensnahe Kompetenzorientierung; Leben und Lernen in einer Gemeinschaft mit christlichen Werten; gelebte Inklusion; aktives Schülerparlament; zahlreiche Ganztagsangebote; jahrgangsspezifische Schulclubs

Anmeldung: im Sekretariat von Oberschule/Gymnasium: 21. bis 25. Februar jeweils 9-15 Uhr sowie 28. Februar bis 2. März jeweils 10-16 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Information:Imagefilm und virtuelle Schulführung auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 328

Aktuelle Lehrerzahl: 37

Schulleiterin: Doreen Model

Adresse: Durchwehnaer Str. 61, 04849 Bad Düben

Telefon: 034243 712990 / Fax: 034243 712992

Internet: www.esz-baddueben.de

E-Mail:os-gym@esz-baddueben.de

Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch

Ehrenberg Gymnasium Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: Naturwissenschaftliches, sportliches, künstlerisches und bilinguales Profil; zusätzliche Leistungskurse: Kunst, Biologie, Chemie, Physik; Teilnahme an Olympiaden; Ganztagsangebote; Ehrenberg-Spatzen; Schülerradio, Schülerzeitung, Podcast-Team; Oscar-Verleihung (Schulpreise); internationale Schüleraustauschprojekte (Erasmus)

Anmeldung: bis 4. März postalisch oder per E-Mail. Für Schüler ohne Bildungsempfehlung bitte Termin vereinbaren, Öffnungszeiten über die Homepage

Information:digitaler Rundgang und Informationen über die Schule auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 990

Aktuelle Lehrerzahl: 81

Schulleiter: Frank Werner

Adresse: Dübener Straße 20 und Am Wallgraben 16, 04509 Delitzsch

Telefon:034202 3820 und 034202 63866 / Fax: 034202 38221

Internet: www.ehrenberg-gymnasium.de

E-Mail: sekretariat@ehrenberg-gymnasium.de

Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg

Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg Quelle: Ilka Fischer

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein

Besonderheiten: künstlerisches und sportlich-naturwissenschaftliches Profil; bilinguale Ausbildung; Projekt Young Engineers in Kooperation mit Profiroll Bad Düben, EBAWE und der HTWK Leipzig; Ganztagsangebote u. a. mit Chor, Elektronik, Unihockey, Volleyball, Schach, Lego-Roboter; alle Unterrichtsräume mit Beamer und Computer; Schule saniert; alle Klassen in einem Gebäude; Mensa mit mehr als 200 Plätzen; Bushaltestelle vor der Schule; Bahnhof Eilenburg-Ost in 5 Minuten erreichbar

Anmeldung: 28. Februar bis 4. März mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium möglichst postalisch, sonst nur mit Terminvereinbarung; für Schüler aus Grundschulen in freier Trägerschaft oder Anmeldung ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium nur persönlich nach Terminvereinbarung

Information: Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 670

Aktuelle Lehrerzahl: 57

Schulleiter: Dieter Mannel

Adresse: Hochhausstraße 49, 04838 Eilenburg

Telefon: 03423 709970 / Fax: 03423 7099744

Internet: www.mrge.de

E-Mail: sekretariat@mrge.de

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz. Quelle: privat

Fremdsprachen:Englisch, Französisch, Russisch, Latein (Latinum)

Besonderheiten:ab Kl. 5 bilingualer Unterricht im Fach Geographie und Erwerb Sprachzertifikat „CertiLingua“; Vernetzung vielfältiger Ganztagsangebote mit begabungsförderlichem Unterricht in Kl. 5/6; u. a. Erfolge beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten; ab Kl. 8 Latein oder Profilunterricht mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit; Berufs- und Studienorientierung ab Kl. 7; Schüleraustausch mit Frankreich; Schullage im Park, fünf Minuten zum Zentrum; Anbindung an Kleinbahn; indiv. Lernorte

Anmeldung:bis 4. März per Post oder Einwurf in den Schulpostkasten, persönliche Übergabe nach telefonischer Terminvereinbarung

Information: Tag der offenen Tür virtuell sowie jeweils Mo., Mi., Fr. 16-18 Uhr Hotline zum Schulalltag, geschaltet unter Tel. 03435 93564323

Aktuelle Schülerzahl: 574

Aktuelle Lehrerzahl: 54

Schulleiterin: Marion Müller

Adresse: Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 04758 Oschatz

Telefon: 03435 9356430

Internet: www.tmg-oschatz.de

E-Mail: sekretariat@tmg-oschatz.lernsax.de

Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Johann-Walter-Gymnasium Torgau. Quelle: Christian Wendt

Fremdsprachen: Französisch, Spanisch, Russisch, Latein (ab 8. Klasse)

Besonderheiten:modernes vierzügiges vertiefendes allgemeinbildendes Gymnasium; sprachliches, naturwissenschaftliches und künstlerisches Profil

Anmeldung: 28. Februar/2. März 8.30-16 Uhr, 1./3. März 8.30-18 Uhr, 4. März 8.30-15 Uhr

Information: Sprechzeit der Schulleitung am 1. März von 15-18 Uhr nach telefonischer Vereinbarung; Leistungserhebung für Schüler ohne Bildungsempfehlung am 3. März, 10 Uhr, in Raum 537 (Anmeldung über das Sekretariat, 1. Etage, Zi. 224)

Aktuelle Schülerzahl: 690

Aktuelle Lehrerzahl: 69 inkl. Referendare

Schulleiter: Peter Nowack

Adresse: Schlossstr. 7/9, 04860 Torgau

Telefon: 03421 737990 / Fax: 03421 7379915

Internet: www.johann-walter-gymnasium.de

E-Mail: postmaster@johann-walter-gymnasium.de

Oberschule Bad Düben

Oberschule Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: zert. Europaschule; Austauschprogramme mit Partnerschulen aus z. B. Russland, Italien, Polen, Slowenien; Europaprojekte begleiten den Schulalltag; Arbeitsschwerpunkt Förderung und Integration: enge Zusammenarbeit von Integrationsteam, Schulsozialarbeiterin, Schulbegleiter und Klassenlehrerteam; Förderunterricht: Ma, D, En, LRS, soziales Lernen; Berufsorientierung Kl. 7-10, Besonderheit: Praktikumstag 1 x pro Woche in Kl. 8, Betriebspraktikum Kl. 9, persönliche Berufsberatung vor Ort; GTA: Volleyball, Reiten, Schülerband, Theater, Kiosk, Fotokurs, u.v.m.; schnelle Kommunikation durch digitalen Stundenplan, Noten- und Klassenbuch und LernSax, Schulassistentin, digitale Tafeln in allen Klassenräumen

Anmeldung: bis 4. März per Post oder persönlich am 1. März, 13-18 Uhr

Information: Informationsvideo auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 375

Aktuelle Lehrerzahl: 40

Schulleiterin: Ute Kirchhof

Adresse: Windmühlenweg 19, 04849 Bad Düben

Telefon: 034243 22009 / Fax: 034243 22038

Internet: https://cms.sachsen.schule/osbaddueben/start/

E-Mail: Oberschule-bad-dueben@t-online.de

Oberschule Beilrode

Oberschule Beilrode. Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: zweizügige Schule; großes, ländlich ruhiges, abgeschlossenes, sauberes Schulgelände; Zwei-feldermehrzweckhalle und kleiner Sportplatz; großer Speiseraum für Frühstücks- und Mittagsangebote; zahlreiche Projekte zum Beispiel „Schule mit Herz“; obligatorische und fakultative Ganztagsangebote; vielseitige Berufsorientierung; LRS-Förderung; Förderung von integrativ beschulten Kindern nach individuell erstellen Förderplänen

Anmeldung: bis 3. März per Post, durch Einwurf in den Schulbriefkasten sowie persönliche Anmeldung nach telefonischer Terminabsprache am 28. Februar und 2. März jeweils 9-12 Uhr, am 3. März 9-16 Uhr

Information: Für einen Schulrundgang bitte Termin vereinbaren

Aktuelle Schülerzahl: 264

Aktuelle Lehrerzahl: 25 +1 Praxisberater + 1 Schulsozialarbeiterin

Schulleiterin: Silke Dartsch

Adresse: Ernst-Thälmann-Str. 45, 04886 Beilrode

Telefon: 03421 707240 / Fax: 03421 707260

Internet: www.oberschule-beilrode.de

E-Mail: oberschule@beilrode.com

Evangelische Oberschule Belgern-Schildau

Evangelische Oberschule Belgern-Schildau. Quelle: Sebastian Stöber

Fremdsprachen: Englisch, Chinesisch, Französisch, Latein, Russisch als 3. Fremdsprache und AG Spanisch

Besonderheiten: modernes Schulkonzept mit familiärem Miteinander; motiviertes Lehrerkollegium; Ganztagsangebote; iPad-Klassen; Schulcampus; Stärkung der Persönlichkeit des Kindes durch Hilfsprojekte, regionale Partnerschaften, soziales Engagement und interkulturelle Begegnungen; gute Erreichbarkeit durch flexiblen Nahverkehr; warmes Mittagessen; Nichtraucherschule; Kennenlern-Camp; Wettbewerbe; Ausflüge und Klassenfahrten; Partnerschaften mit Schulen aus Polen und Israel

Anmeldung: über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 264

Aktuelle Lehrerzahl: 25

Schulleiter: Dr. Michael Glaubitz

Adresse: Bergstr. 25, 04874 Belgern-Schildau

Telefon: 034224 466112

Internet: www.ev-oberschule-belgern-schildau.de

E-Mail: ev.oberschule.belgern.schildau@gmail.com

Artur-Becker-Oberschule Delitzsch

Artur-Becker-Oberschule Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten:Methodentraining und Erlernen von Arbeitstechniken; Blockunterricht/Binnendifferenzierung; Teamstunde; Ganztagsangebote in halboffener Form in den Klassen 5/6 (z. B. Förderunterricht, Projekte, Theaterwerkstatt), in offener Form für Klassen 7-10; spezielle Prüfungsvorbereitung; Schüleraufsicht, Streitschlichter, Rotkreuzhelfer; Förderverein; Schulsozialarbeiter; Integration von Migranten; 2014/15 Qualitätssiegel des Hilfswerkes der Deutschen Lions e.V.

Anmeldung: bis 4. März per Post und durch Einwurf in den Schulbriefkasten sowie persönliche Abgabe nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung

Aktuelle Schülerzahl: 480

Aktuelle Lehrerzahl: 40

Schulleiterin: Gundel Adler

Adresse: Oststraße 11, 04509 Delitzsch

Telefon: 034202 63805 / Fax: 034202 329823

Internet: www.abos-dz.de

E-Mail: sekretariat-osab@delitzsch.de

Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch

Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch, Spanisch

Besonderheiten: vollsaniertes, erweitertes Schulgebäude und Turnhalle, moderne EDV-Ausstattung; offenes Ganztagsangebot in Kooperation mit dem SKZ; Präventionsveranstaltungen; vielfältige AGs; Nord-Lichter; Schulsozialarbeiter; Berufsorientierung durch Praxisberater & Kooperationspartner; Förderverein; Schulclub mit Betreuung und Pausenversorgung durch Schülerfirma; Projektfahrt nach England

Anmeldung: bis 4. März per Post oder durch Einwurf in den Schulbriefkasten sowie persönliche Abgabe nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung

Aktuelle Schülerzahl: 440

Aktuelle Lehrerzahl: 40

Schulleiter: Andreas Hess

Adresse: Kosebruchweg 16, 04509 Delitzsch

Telefon: 034202 58480 / Fax: 034202 58484

Internet: www.erasmus-schmidt-schule.de

E-Mail: sekretariat-ess@delitzsch.de

Friedrich-Tschanter-Oberschule Eilenburg

Friedrich-Tschanter-Oberschule Eilenburg. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten:vierzügige Oberschule, umfangreich saniert und erweitert; offenes Ganztagsangebot mit zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Schulclub; Hausaufgabenbetreuung; Schulpartnerschaft mit einer polnischen Schule; besondere musische Förderung – Erlernen eines Instrumentes in Klasse 5; zentrale Lage mit Bushaltestelle; Bibliothek; Museum in der Nähe

Anmeldung:bis 28. Februar in einem geschlossenen Umschlag per Post, durch Einwurf in den Schulbriefkasten oder per E-Mail

Information: aktuelle Anmeldeformalitäten und Vorstellung der Schule in Bildern auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 600

Aktuelle Lehrerzahl: 50

Schulleiterin: Claudia Rudnick

Adresse: Dorotheenstraße 4, 04838 Eilenburg

Telefon: 03423 7062311 / Fax: 03423 7062322

Internet: www.tschanter-eb.de

E-Mail: sekretariat@oberschule-eilenburg.de

Schule am Leinepark – Oberschule Krostitz

Oberschule Krostitz. Quelle: Wolfgang Sens

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten:vielfältige Ganztagsangebote und klassenübergreifende Wahlbereiche; Kurse zur Prüfungsvorbereitung in den Abschlussklassen; Mathematik- und LRS-Förderung; Pausenversorgung durch externe Essenanbieter; Schülercafé „Chill out“; Turnhalle; Mehrzweckhalle; Sportplatz; Bushaltestellen vor der Schule; Kennenlerntage für die neuen 5. Klassen; Skilager in Klasse 7; Streitschlichter; Lernen mit schuleigenem Hausaufgabenheft; Schulsozialarbeit; Klassenprojekte zum sozialen Lernen

Anmeldung: bis 3. März – Anmeldung muss nicht persönlich erfolgen, Hinweise über die Homepage unter „Anmeldung neue Klasse 5“, vollständige Unterlagen sollen per Post zugesendet oder in den Briefkasten geworfen werden

Information:virtueller Schulrundgang über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 281

Aktuelle Lehrerzahl: 31

Schulleiterin: Katrin Dudek

Adresse: Parkstraße 5, 04509 Krostitz

Telefon: 034295 72254 / Fax: 034295 78890

Internet: www.oberschule-krostitz.de

E-Mail: sekretariat@oberschule-krostitz.de

Oberschule Mockrehna

Oberschule Mockrehna. Quelle: Schule

Fremdsprachen:Englisch, Russisch

Besonderheiten: modern ausgestattetes Schulgebäude; Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen; Schaffung vielfältiger Angebote über den Unterricht hinaus; Durchführung von Unterricht und Ganztagsangeboten zeitlich „verzahnt“; Abstimmung der Zeiten für Beginn und Ende des Schultages mit den Buszeiten; Essensversorgung durch eine Firma, Pausenversorgung durch die Schülerfirma; Förderung von Leistungsmotivation und Lernerfolg, Pflege langjähriger Traditionen an der Schule, Auszeichnungen mit Schulpreis „Jugend forscht“ und 2018 als MINT-freundliche Schule; enge Zusammenarbeit mit Förderverein und Gemeinde; Wahlbereiche ab Klasse 7 u. a. MINT-Robotik

Anmeldung: 28. Februar bis 4. März, aktuelle Anmeldeformalitäten auf der Homepage

Information:Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 380

Aktuelle Lehrerzahl: 34

Schulleiterin: Katja Hanisch

Adresse: Schulstraße 8, 04862 Mockrehna

Telefon: 034244 5729920 / Fax: 034244 5729929

Internet: www.os-mockrehna.de

E-Mail: osmockrehna@t-online.de

Goethe-Oberschule Mügeln

Goethe-Oberschule Mügeln. Quelle: Dirk Hunger

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Spanisch

Besonderheiten: Moderne Bildungseinrichtung mit langer Tradition; besonderer Wert wird auf Fleiß, Ordnung und Ausdauer sowie Eigeninitiative der Schüler gelegt; Anwendung der Bausätze von Lego Education u.a. in den MINT-Fächer; Entwicklung von Medienkompetenzen; Ganztagsangebot „Robotik“; Vorbereitung auf die Digitalisierung 4.0 wird in Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, hauseigenem Praxisberater, der Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH und der Agentur für Arbeit stetig weiterentwickelt

Anmeldung: bis 3. März, persönlich nach telefonischer Terminvereinbarung oder per E-Mail, Anmeldung auch per Post möglich; Anmeldezeiten auf der Homepage

Information:virtuelle Ausbildungsmesse mit Informationen über Ausbildungsberufe und Praktikumsplätze in der Region auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 280

Aktuelle Lehrerzahl: 20

Schulleiter: Axel Boldt

Adresse: Schulplatz 6, 04769 Mügeln

Telefon: 034362 32480 / Fax: 034362 32405

Internet: www.goetheschule-muegeln.de

E-Mail: info@goetheschule-muegeln.de

Oberschule Naundorf, Evangelische Werkschule

Evangelische Werkschule Naundorf. Quelle: privat

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: staatl. anerk. Oberschule; geringe Klassenstärken; Elternsprechtage & Zeugnisgespräche; Schüler-Shuttle; fächerverb. Unterricht; soziale Praktika obligatorisch; Praxisberaterin; vertiefte Berufsorientierung; Inklusions- & Schulassistenten; Lernbegleiter; Schülerkochtage; Schülerausbildung zu Medien- & Lernscouts; Mobbing-Prävention; thematische Elternabende; Schwimmen für Kl. 5/6; Ganztagsangebote: Bauhütte, Schulgarten, Berufslabor, Kochen+Backen, Streitschlichter, Sport+Spiel, Theater, Debattierclub, Textiles Gestalten, Töpfern, Korbflechten u. a.

Anmeldung: jederzeit, Öffnungszeiten des Sekretariats 7.30-15 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung

Information:Tag der offenen Tür und Werkschultage für neue 5. Klasse derzeit nicht möglich, Informationen über die Homepage oder tel. Rückfragen möglich

Aktuelle Schülerzahl: 130

Aktuelle Lehrerzahl: 15

Schulleiterin: Heike Bollmann

Adresse: Mügelner Straße 8, 04769 Naundorf

Telefon: 03435 621038

Internet: www.oberschule-naundorf.de

E-Mail: sekretariat@oberschule-naundorf.de

Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz

Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz. Quelle: Dirk Hunger

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: drei- und vierzügig, großzügiges Schulgebäude, Außensanierung einschl. Schulhof abgeschlossen; Fahrstuhl und behindertengerechter Zugang, historische Aula; zwei moderne Informatikkabinette; Medienzimmer, Bibliothek; Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwierigkeiten; Ganztagsangebote; Schulband; Sprachreisen; Berufsorientierungskonzept und ständige Betreuung bei Berufswahl durch Agentur für Arbeit; Schulförderverein; zwei Schulsozialarbeiter/Kinderschutzbund; Streitschlichterausbildung; Präventionsangebote; Medienentwicklungskonzept

Anmeldung: bis 4. März postalisch oder als Einwurf in den Schulbriefkasten

Information: Infos zur Anmeldung auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 512

Aktuelle Lehrerzahl: 41

Schulleiterin: Kerstin Wasiak

Adresse: Bahnhofstraße 5, 04758 Oschatz

Telefon: 03435 622115

Internet: www.robert-haertwig-schule.de

E-Mail: info@robert-haertwig-schule.de

Katharina-von-Bora-Oberschule Torgau

Katharina-von-Bora-Oberschule Torgau. Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch (GTA)

Besonderheiten: Teilnahme am Erasmus-Schüleraustausch mit polnischer Partnerschule (Strzegom); verschiedene Kooperationspartner; Ganztagesangebote wie Theater, Schulmuseum, 3-D-Druck; Schulband, Fußball, Volleyball; Praxisberater und Berufseinstiegsbegleiter, Schulförderverein; Sprachreise und Skilager im Zwei-Jahres-Rhythmus

Anmeldung: bis 3. März per Post oder Briefkasteneinwurf sowie persönlich nach Terminvereinbarung, weitere Informationen auf der Homepage

Information: Imagefilm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 384

Aktuelle Lehrerzahl: 34

Schulleiterin: Heide Suk

Adresse: Str. der Jugend 14, 04860 Torgau

Telefon: 03421 748270 / Fax: 03421 748275

Internet: www.kvb-oberschule-torgau.de

E-Mail: kvb-oberschule@torgau.de

Oberschule Nordwest Torgau

Oberschule Nordwest Torgau. Quelle: Archiv

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Spanisch

Besonderheiten: Europaschule, Sportklassen; projektorientierte Partnerschaften mit Schulen und Ausbildungsunternehmen im In- und Ausland; Praktika; Berufsorientierungssiegel; Praxis- und Berufsberatung; zahlreiche Ganztags- und Bildungsangebote; Schulsozialarbeit, Schulvivarium

Anmeldung: bis 1. März nur nach telefonischer Terminvereinbarung an den vorgegebenen Zeiten: 24., 25. Februar 7.30-10.30 Uhr; 22., 23. Februar 7.30-12 und 13.30-17 Uhr; 1. März 8-12 und 13.30-15 Uhr

Information: virtueller Tag der offenen Tür auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 425

Aktuelle Lehrerzahl: 38

Schulleiterin: Evelin Noack

Adresse: Fasanenweg 1, 04860 Torgau

Telefon: 03421 710276 / Fax: 03421 906990

Internet: www.msnw-torgau.de

E-Mail: osnordwest.sek@torgau.de

Pro Montessori e.V. Freie Schule, Grund- und Oberschule Torgau

Pro-Montessori-Schule Torgau, Freie Schule. Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch AG

Besonderheiten: Schulalltag mit wertschätzendem Umgang, kleinen Lerngruppen, gelebter Inklusion und Partizipation; selbstständiges, eigenverantwortliches, praxisorientiertes Lernen mit Lernbausteinen, Kursen und freien Lernzeiten; halbjährlicher aussagekräftiger Entwicklungsbericht mit detaillierten Punkten; kein Unterrichtsausfall; drei Projektpräsentationen im Schuljahr; frühzeitige Berufsorientierung durch jährliches zweiwöchiges Praktikum; besondere Herausforderung in Kl. 9; wöchentliche Schulversammlung; jährliche Schulfahrt organisiert durch Kl. 8; intensive Prüfungsvorbereitung; Realschulabschluss nach Schulfremdenprüfung; enge Einbindung der Eltern

Anmeldung: zum Tag der offenen Tür am 23. März, 15-18 Uhr

Information: großes Gelände in naturnaher Umgebung, weitere Informationen und Termine auf der Webseite

Aktuelle Schülerzahl: 45

Aktuelle Lehrerzahl: 6

Schulleiter: Falko Roeding

Adresse: Schildauer Str. 20, 04860 Torgau

Telefon: 03421 703551 / Fax: 03421 703996

Internet: www.pro-montessori.de

E-Mail: verwaltung@pro-montessori.de

Oberschule Wermsdorf

Oberschule Wermsdorf Quelle: Dirk Hunger

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch

Besonderheiten:Lernkompetenzentwicklung ab Klasse 5; Förderung bei LRS und Rechenschwäche; Kurse zur Prüfungsvorbereitung; zahlreiche Ganztagsangebot u. a. Reiten und Umgang mit Pferden, HA-Betreuung und Teamstunde; Berufseinstiegsbegleiter; Berufsmesse; Berufsorientierung im BTZ Borsdorf und Praktika; Wahlkurs „Lernen im Betrieb“ für die Klasse 9; TELC-Sprachenzertifikat; Schulsozialarbeit

Anmeldung:bis 4. März nach telefonischer Terminvereinbarung

Information: virtueller Rundgang durch die Schule auf der Homepage unter „Tag der offenen Tür“

Aktuelle Schülerzahl: 224

Aktuelle Lehrerzahl: 20

Schulleiterin: Kerstin Krause

Adresse: Schulstraße 2, 04779 Wermsdorf

Telefon: 034364 51591 / Fax: 034364 51318

Internet: www.oberschule-wermsdorf.de

E-Mail: mswermsdorf@web.de

Von LVZ