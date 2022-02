Was man über die OBM-Wahl in Delitzsch wissen muss 

Delitzsch

Drei Männer haben bisher ihren Anspruch auf den Oberbürgermeister-Posten in Delitzsch angemeldet. Der Amtsinhaber sowie zwei Herausforderer. Die LVZ hat wichtige Infos im Vorfeld der Wahl zusammengetragen.

Wer kandidiert bisher?

Ansprüche auf den Posten erhebt aktuell der 59 Jahre alte Amtsinhaber Manfred Wilde (parteilos). Bereits Anfang 2021 hat der 58 Jahre alte Herausforderer Uwe Bernhardt (Freie Wähler) seine Kandidatur offiziell gemacht. Der Delitzscher hat jahrzehntelange Verwaltungserfahrung und leitet aktuell das Leipziger Standesamt. Mit dem 42 Jahre alten Unternehmer und staatlich anerkannten Erzieher Jens Müller gibt es seit Kurzem einen dritten Kandidaten, er wird von einem rot-rot-grünen Bündnis unterstützt. Wilde wird von der CDU unterstützt.

Bleibt es bei drei Kandidaten?

Noch ist nicht gesagt, dass es bei den drei Herren bleibt. Parteien, Wählervereinigungen oder Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können bis zum 24. März 2022, 18 Uhr, einen Wahlvorschlag einreichen. Diese Wahlvorschläge können erst nach der Wahlbekanntmachung eingereicht werden, die für das Amtsblatt am 17. Februar 2022 vorgesehen ist. Die Wahlhinweise und Formulare stehen auf der städtischen Internetseite www.delitzsch.de. Wer auf den Link zugreift, das entzieht sich auch der Kenntnis der Stadtverwaltung. Bislang habe es aber schon mündliche und schriftliche Nachfragen zur anstehenden Oberbürgermeisterwahl gegeben, heißt es aus dem Rathaus.

Wer stellt noch einen Kandidaten?

Im politischen Delitzsch wird damit gerechnet, dass auch die AfD einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die nahende Wahl aufstellen wird. Zudem gibt es in der Stadt immer wieder Gerüchte, dass eine in keiner der genannten Parteien und Fraktionen organisierte Einzelbewerberin ebenfalls in den Wahlkampf einsteigen könnte.

Wie muss ein Wahlvorschlag aussehen?

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 100 zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten unterstützt werden, die keine Bewerberinnen oder Bewerber des Wahlvorschlages sind. Von dieser Pflicht befreit sind unter anderem die Parteien oder Wählervereinigungen, die aufgrund eines eigenen Wahlvorschlages im Sächsischen Landtag oder seit der letzten Wahl im Stadtrat vertreten sind. Der Amtsinhaber benötigt keine Unterstützungsunterschriften.

Wann und wie läuft die Wahl?

Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin wird von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Delitzsch am Sonntag, dem 29. Mai 2022, gewählt. Erzielt kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Beim zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die höchste gültige Stimmenzahl, also die relative Mehrheit, erhält. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, entscheidet das Los. Der etwaige zweite Wahlgang findet am 12. Juni 2022 statt. An diesem Tag findet auch die Wahl des Landrates des Landkreises Nordsachsen statt.

Warum am 29. Mai?

Dass in Delitzsch mit dem 29. Mai an einem gesonderten Termin statt wie geplant ebenfalls am 12. Juni und damit in einem Aufwand mit der Landratswahl gewählt wird, ist auf einen Antrag der AfD-Fraktion zur Verschiebung des Termins zurückzuführen. Der gesonderte Termin verursacht Kosten in Höhe von 25 000 Euro.

Wer kann gewählt werden?

Das Amt ist für die Dauer von sieben Jahren ausgelegt. Wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes und jede/jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, sofern die Person das 27., aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat. Die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis müssen erfüllt sein.

Von Christine Jacob