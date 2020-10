Was sich auf dem Krensitzer Trödelmarkt so alles finden lässt

Krensitz

Gestecke, Windlichter, Kantenhocker, Spielzeug, Weihnachtskugeln, Laternen zwischendrin ein kleiner Holzigel für Christiane Bock ist das die Qual der Wahl und so entschied sie sich für das Stacheltier, denn: „Frauen finden immer was“, lacht die Delitzscherin. Im Gegenzug dazu hat das Taschengeld der zwölfjährige Hanna aus Krostitz zugenommen, denn sie betrieb mit ihrer Mutter am Wochenende den kleinen Stand beim Flohmarkt in der Leipziger Straße in Krensitz.

Spaß am Verkauf

Zur Galerie Alte Dinge, die gut erhalten sind und nicht einfach weggeworfen werden sollten. Beim Krensitzer Trödelmarkt gab es wieder viel zu stöbern, hat Anke Herold festgestellt.

„Wenn ich nicht mehr damit spiele, dann nehme ich mein Spielzeug mit auf den Flohmarkt“, erzählt die Schülerin und ihre Mutter fügt hinzu: „Die Preise sprechen wir gemeinsam ab. Wir wollen ja Spaß daran haben und auch etwas verkaufen. Natürlich lassen wir auch mit uns handeln. Das macht ja einen Flohmarkt aus“, erklären die beiden Verkäuferinnen, die auch sonst Trödelmarkt erprobt sind und an anderen Märkten in der Region teilnehmen.

Premiere im vorigen Jahr

Diesen kleinen Markt in Krensitz gibt es seit dem vorigen Jahr. „Wir initiieren das bunte Treiben seit August letzten Jahres. Die Idee dazu wurden in unserer Seniorensportgruppe geboren und ich habe das Gelände zur Verfügung gestellt“, erklärt Elke Fromm, die an mehreren Tischen für die Freundinnen mitverkauft.

Erinnerungen an die Kindheit

Gläser, Geschirr Haushaltswaren, alles Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, noch gut erhalten sind und auf keinen Fall einfach weggeworfen werden sollten, wurden angeboten. Antike Feuerwehrhelme, Nussknacker oder Weinglasanhänger für die Besucher mogelte sich beim Durchstöbern der Angebote sicher die eine oder andere Kindheitserinnerung ins Gedächtnis. Auch das ist das Besondere beim Besuch eines jeden Trödelmarktes.

Neuauflage im November

Im November wird es noch einmal einen solchen Markt geben. „Ich habe schon jetzt viele Anfragen von Interessenten, die mit einem Marktstand dabei sein wollen“, schaut die Organisatorin zuversichtlich voraus.

Von Anke Herold