Gemeinden rings um Delitzsch im weltweitem Netz? Sie sind da. Aber nicht immer auf der Höhe der Zeit. In Löbnitz läuft gerade der Umbruch. Unter dem Motto „Gestalten Sie jetzt aktiv mit“ sind Einwohner und andere Nutzer aufgefordert, die neue Website der Kommune mitzugestalten, ihre Wünsche einfließen zu lassen. Denn sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Urlaubsgäste sollen einfacher und zielgerechter angesprochen werden. Deshalb können unter www.loebnitz-am-see.de nun Vorschläge zu Inhalten abgegeben und Bilder hochgeladen werden, Vereine und Unternehmen können sich für Einträge vormerken. „Der Auftritt soll im ersten Halbjahr dem neuesten Stand entsprechen“, erklärt Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU).

Schönwölkau wenig geändert

In Schönwölkau ist die Präsenz zwar schon jahrelang in der Kritik, aber immerhin finden sich derzeit in den Rubriken keine Altlasten, sondern aktuelle Einträge wie der Hinweis auf die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates im Ortsteil Wölkau am 19. Januar, die Termine der Ortschaftsratssitzungen und Bebauungs-Plan-Unterlagen. Schönwölkau, selbst nur mit ehrenamtlichen Bürgermeister und Halbtagssekretärin ausgestattet, sieht den Verwaltungspartner in der Bearbeitungspflicht.

Krostitz diskutiert über Ratsunterlagen

Im Krostitzer Gemeinderat wurde in Sachen Internetpräsenz gerade die Änderung der Geschäftsordnung seitens der FDP beantragt: Nicht allein die Niederschriften der Sitzungen, sondern auch die Sitzungsunterlagen sollen auf der Website bereits vorab veröffentlicht werden: „Das macht zum Beispiel Rackwitz so“, erklärte Frank Döring. Bei dieser Gelegenheit wurde aus den Reihen der Räte auch gleich die Überarbeitungswürdigkeit der Krostitzer Website festgestellt. Diese kann zwar mit vielen Rubriken aufwarten. Nun soll erst einmal in den Ausschüssen diskutiert werden.

Rackwitz beim Papier-Abschied

Die Aussage, dass es Rackwitz schon so mache, ist noch etwas vorgegriffen. Es wird jedoch in den kommenden Wochen soweit sein. Denn die Gemeindeverwaltung will sich allmählich vom Papier verabschieden und Beschlüsse, Bebauungspläne oder Stellungnahmen zukünftig nicht mehr ausdrucken, sondern digital zur Verfügung stellen – den Gemeinderäten und Bürgern. Ähnliche Systeme gibt es bereits für den Delitzscher Stadtrat und Nordsachsens Kreistag. Entsprechende Mittel hat Rackwitz in den aktuellen Haushaltsplan eingestellt. Auch für die Nutzung mittels mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets wurde die Seite angepasst. „Es ist zeitgemäß, dass wir uns als Gemeinde ins digitale Zeitalter bewegen“, kommentierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) den Schritt.

Wiedemar-Website auf der To-Do-Liste

In Wiedemar steht das Thema Internetauftritt ebenfalls auf der To-Do-Liste. Gemeinderat Steve Ganzer ( CDU) hatte unter anderem angeregt, die Internetseite in Hinblick auf das Layout moderner zu gestalten und den Einwohnern mehr Informationen online zur Verfügung zu stellen. Bis es soweit ist, sind aber jetzt unter anderem schon eine Woche vor Termin die Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung, Termine oder Bebauungspläne zu finden.

