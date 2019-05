Delitzsch

Was kommt in die imposante, leerstehende Hälfte des Alten Moorbades am Wallgraben? Diese Frage stellt sich in Delitzsch seit einiger Zeit. In den zurückliegenden Monaten stand die Idee eines Klanghauses im Raum – dazu sollte eine Heilpraktikerin und eine Yoga-Lehrerin einziehen. Diese Pläne scheinen nun zu verhallen.

Zukünftige Verwendung bleibt offen

Wie der Eigentümer, die ImmVest Wolf GmbH in Leipzig, auf Nachfrage mitteilt, besichtige das Unternehmen das Moorbad aktuell mit weiteren Interessenten und suche nach einem passenden Mieter. Eine entsprechende Anzeige ist auch auf einem bekannten Online-Immobilienportal zu finden. Mit dem Initiator des Klanghauses sei man hinsichtlich der Konditionen nicht übereingekommen.

Von mhs