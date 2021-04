Waschbär löst in Kertitz Feuerwehreinsatz aus

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Im Rackwitzer Rat geht es um die Sportanlagen

Der Gemeinderat in Rackwitz kommt am Donnerstag zusammen, allerdings nur virtuell. In der Sitzung, die ab 19 Uhr via Videoschalte abgehalten wird, soll es unter anderem um die Nutzungsverträge der Rackwitzer Sportanlagen und um den Verkauf von Grundbesitz in Podelwitz gehen. Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) will zudem über die energetische Sanierung der Grundschule Rackwitz und deren Außenanlagen informieren.

Die Gemeinde verlegt ihre Sitzung wie schon im März ins Internet. Grund für die ausschließlich als Videokonferenz stattfindende Versammlung wird das Pandemiegeschehen genannt. Die Teilnahme für Bürger via Internet sei aus technischen Gründen nicht möglich. Vier Interessenten haben die Möglichkeit, im Rathaus teilzunehmen. Dafür ist eine Anmeldung unter 034294 7110 erforderlich. Die Bürgerfragestunde entfällt.

Waschbär löst Feuerwehr-Einsatz aus

Dass die Feuerwehr mal eine Katze vom Baum holen muss, weiß jeder schon aus Kinderbüchern. Dass Tierrettung nicht wie im Lehrbuch läuft, haben die Feuerwehrleute der Ortswehr Schenkenberg am Sonntag erfahren. Kurz nach 9 Uhr wurden sie zum Alten Eschenweg in Kertitz gerufen, weil dort ein Waschbär im Schornstein steckte. Ein Trupp sicherte den Schornstein von innen gegen ein weiteres Abrutschen des Tieres, ein anderer machte sich über eine Steckleiter auf den Weg hinauf. Das Nähern der Uniformierten machte dem Waschbären dann scheinbar Beine und er verließ ganz selbstständig den Schornstein.

Schönwölkau bemüht sich um Fördermittel

Die Gemeinde Schönwölkau will sich um Fördermittel für zwei ihrer Objekte bemühen und bereitet entsprechende Anträge vor. Mit unterstützenden Geldern aus dem Leader-Fördermitteltopf sollen die Fenstererneuerungen im Jugendheim Brinnis und in der Gemeinschaftseinrichtung Hohenroda ermöglicht werden. Die Kommune hätte dank Leader dann voraussichtlich nur Eigenmittel in vierstelliger Höhe zu tragen.

Neue Abwasser-Röhren für die Dübener Straße

Vollsperrung im Delitzscher Osten: Der Neubau des Mischwasserkanals an der Dübener Landstraße zwingt Kraftfahrer derzeit auf Umleitungsstrecken. Das Projekt läuft diesmal in zwei Abschnitten. Für den ersten ist die Vollsperrung zwischen Friedrichs-Engels-Straße und Ostsiedlung bis zum 31. Mai ausgewiesen.

Bauarbeiten in der Dübener Straße. Quelle: Wolfgang Sens

Der zweite Abschnitt folgt ab 1. Juni. Bis zum 30. Juli soll dann zwischen Ostsiedlung und Am Stadtwald voll gesperrt sein. Bereits im vorigen Jahr wurde in der Dübener Straße der Kanal im Bereich ab Flurstraße neu verlegt. Dabei wurden auch die riesigen Betonelemente für einen Stauraumkanal in die Erde gebracht, der größere Wassermengen zurückhalten kann.

DRK hat drei neue Auszubildende

September beginnen Vanessa Göllnitz, Milena Chiara Mank und Enrico Eckenbrecht eine dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin beziehungsweise zum Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz in Delitzsch. Ihre Ausbildungsverträge haben sie jetzt im Beisein des Vorstandsvorsitzenden Jens Stiller und des Rettungsdienstleiters Andreas Schulze unterschrieben.

Vorstandsvorsitzender Jens Stiller, die künftigen Azubis Andreas Schulze Vanessa Göllnitz, Milena Chiara Mank und Enrico Eckenbrecht und Rettungsdienstleiter Andreas Schulze (von links) nach dem Unterschreiben der Ausbildungsverträge. Quelle: Mike Teutschbein/DRK

Die drei hatten sich in den Auswahltests unter 33 Bewerbern durchgesetzt. Den theoretischen Teil der Ausbildung werden sie im DRK-Bildungswerk in Leipzig absolvieren. Die Praxis bekommen sie unter anderem in der Delitzscher Lehrrettungswache und im Kreiskrankenhaus vermittelt.

Stadt pflegt Bautagebuch

Die Pressestelle der Stadt Delitzsch pflegt seit April 2015 ein Internet-Tagebuch über Bauarbeiten. Anlass für den Start war der grundhafte Ausbau der Bitterfelder Straße. Die Bauarbeiten zogen sich damals rund eineinhalb Jahre und die Pressestelle berichtete im Blog über Beeinträchtigungen und Baufortschritte. Mittlerweile haben zahlreiche andere Bauarbeiten Einzug in das Baustellenblog gehalten.

