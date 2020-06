Wasserflächen im Delitzscher Bad werden wohl kleiner

Delitzsch

Die ersten Daten liegen auf dem Tisch. Ein von der Stadt Delitzsch beauftragter Bauplaner hat jetzt Zwischenergebnisse einer Grundlagen- und Bedarfsplanung für den Badstandort Elberitzstraße vorgelegt. Die Zeichen stehen auf Verkleinerung und Abriss.

Außenbecken zu groß dimensioniert

Vor allem die jetzigen Außenbecken werden aus Kostengründen kleiner werden müssen. Das Schwimmerbecken betrifft dies nicht so stark wie das Nichtschwimmerbecken. Beide sollen mit Edelstahl ausgekleidet werden. Für die bestehenden Funktionsgebäude kommen Abrisse und Neubauten in Frage. Statt eines Teilhubbodens wird für einen schräg verlaufenden Beckenboden in der Schwimmhalle plädiert. Die Halle könnte an Standorte kommen, wo jetzt noch Funktionsgebäude sind.

Weitere Untersuchungen

Bis Juli finden Voruntersuchungen zum Beispiel zum Baugrund statt. Bis September sollen die Vorplanungen weiter verfeinert werden. 2021 sollte dann die europaweite Ausschreibung für die Baumaßnahmen in der Elberitzstraße auf den Weg gebracht werden.

Der Stadtrat hatte im Februar beschlossen, dass die Neubaupläne für die Sachsenstraße gestoppt und der Traditionsstandort gestärkt wird. Inzwischen ist auch das Stadtumbaugebiet Delitzsch Ost erweitert worden, um die Fördermittel akquirieren zu können. Dieses Jahr bleibt das Bad zu.

Von cj