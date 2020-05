Wasserspiegel am Löbnitzer Mühlfeldsee sinkt wieder

Löbnitz

Der Wasserspiegel des Mühlfeldsees sinkt derzeit wieder. Es ist zudem zu beobachten, dass Wasser abgepumpt wird, um Felder zu sprengen. Das wurde jetzt im Gemeinderat besprochen. „Die Kieswerke haben auf ihre Kosten ein Messsystem angeschafft“, informierte Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Es soll nicht allein der Pegelstand gemessen, sondern auch für Vertreter der Eigentümergemeinschaft am Mühlfeldsee einsehbar sein, wie viel Wasser über die Pumpen aus dem See entnommen wird. Sie sollen dafür Zutritt auf dem Kieswerksbetriebsgelände bekommen. Denn Anwohnern und Besitzern von Ferienhäusern sorgen sich, weil der Mühlfeldsee in den Vorjahren konstant Wasser verloren hat. Bootsstege stehen plötzlich im Trockenen. Der Wasserspiegel des Mühlfeldsees hatte sich gegenüber 2015 um fast einen Meter gesenkt.

Wasserentnahme ist erlaubt

Aber die Wasserentnahme ist von der Behörde erlaubt. Die genehmigte Entnahmemenge von circa 175 000 Kubikmetern jährlich sei sonst um circa 45 000 Kubikmeter unterschritten worden. Und auch im vorigen Jahr wurden circa 136 000 Kubikmeter gefördert, hieß es in der Ratssitzung. „Der See ist keine Badewanne. Er ist mit dem Grundwasser ringsum verbunden. Es ist also nicht alles auf die Beregnung zurückzuführen“, so Hoffmann. Andererseits sei deshalb auch nicht zu befürchten, dass der See völlig leer fällt. Aber es würde auch keinen Unterschied machen, wenn das Wasser, mit dem die Felder beregnet werden, aus einem Tiefbrunnen gefördert wird. Im Winter hatte es eine leichte Erholung gegeben. Immerhin würden auf den bewässerten Feldern Nahrungsmittel produziert und das Wasser nicht vergeudet, wie beim Rasensprengen, so Hoffmann.

Von Heike Liesaus