Delitzsch

Ein Garten ist bereits von wiederholtem Diebstahl betroffen, auch an anderen fehlt eine ordentliche Absicherung durch große Zäune. Teils sind Garten-Zugänge verbaut. Absprachen scheinen die Gegenseite nicht mehr zu interessieren. Die Mitglieder des Sonneneck-Kleingartenvereins am Delitzscher Wasserturm sind ziemlich sauer auf Tarik Wolf.

Hotelkomplex kontra Kleingärten

Rund um den Wasserturm soll ein Hotel entstehen, der Turm soll dazu erhalten bleiben und in den Hotelkomplex integriert werden. Für das Vorhaben mussten 31 Parzellen – 27 in der Anlage „Am Wasserturm“ und vier im „Sonneneck“ – entweder verschwinden oder teils beansprucht werden. 2017 wurde zwischen Investor und Delitzscher Tarik Wolf, der Stadt und den Kleingärtnern eine Vereinbarung geschlossen. Über diese und deren Auslegung ist nun Streit entbrannt.

Anzeige

Zugänge genommen

Die Sonneneck-Kleingärtner beklagen, dass im Zuge des im Herbst gestarteten und derzeit ruhenden Baus Gartenpächter die alten Zugänge zu ihren Gärten nicht mehr nutzen können, weil für das Wasserturm-Projekt ein Schotterweg durch die Anlage gefräst wurde. Auch ordentliche Außenzäune fehlen. Knapp erklärt: Aus innenliegenden kleinen Grundstückseinfriedungen wurden durch die Bauarbeiten nämlich außenliegende – da reichen nach Ansicht der Kleingärtner Mini-Zäune wie zwischen Gärten nicht aus, hunderte Meter große Zäune zu installieren, kann sich der jetzt noch rund 20 Mitglieder starke Verein aber nicht leisten. Die verbliebenen Restflächen sind ohne Laube als Anreiz auch kaum zu verpachten, eine Laube zu bauen aber finanziell ebenfalls nicht darstellbar.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Baustelle Wasserturm ist zur Zeit nicht in Betrieb. Quelle: Wolfgang Sens

Der Verein fordert vor allem ein ordentliches Eingangstor und weitere Sicherungen zur Bahnseite hin. Zudem verweist der Verein auch auf Absprachen zu einer Brunnenbohrung, da ein Brunnen des Vereins nun auf Grund und Boden Wolfs liegt. Unter anderem verweisen die Kleingärtner auf Inhalte der Vereinbarung, wonach während der gesamten Bauzeit die Strom- und Wasserversorgung sowie die Zuwegung gewährleistet und „durch eine geeignete Außenumzäunung gesichert ist“.

Investor Tarik Wolf will den Wasserturm in Delitzsch umnutzen und in ein Hotelprojekt integrieren. Quelle: Denda-Architekten

Investor sieht sich nicht zuständig

Auf Anfrage der LVZ erklärt Investor Tarik Wolf, dass er den inhaltlichen Verpflichtungen nachgekommen sei. Verpflichtungen zu weiteren Einfriedungen, Torbauten oder Brunnenbohrungen sieht er nicht. „Des Weiteren ist anzuführen, dass ich im Zuge der Realisierung der Gesamtmaßnahme am Wasserturm erhebliche Aufwendungen in Kauf genommen und diese trotzdem positiv gelöst habe“, so Tarik Wolf in einem Schreiben an die LVZ. Dazu zähle auch die Entlohnung von Kleingärtnern, deren Gärten für die Baufeldschaffung weichen mussten. Da ihm die Interessen der Kleingärtner nicht gleichgültig seien, habe er beziehungsweise die Mitarbeiter ja die Vereinbarung mit Regelungen getroffen. „Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb im Nachgang weitere Forderungen gestellt werden und werde diesen auch nicht nachkommen“, so Tarik Wolf.

Die Kleingärtner und auch der Kreisverband wollen das so nicht stehen lassen und haben sich inzwischen an einen Anwalt gewandt.

Areal in Bewegung Abseits der derzeit ruhenden Bauarbeiten am Wasserturm ist im Delitzscher Süden einiges an Bauprojekten abzusehen. Angedacht ist der Straßenumbau der Leipziger Straße samt einer Bahn-Unterführung statt der derzeitigen Schrankenanlage – wann das Projekt realisiert wird, ist aber noch nicht konkret abzusehen. Auch der Pflanzen Richter-Markt plant einen modernen Neubau am Standort Raiffeisenstraße. Auch da ist ein konkreter Baustarttermin derzeit noch nicht zu nennen. Der Pep-Markt wurde erst modernisiert.

Von Christine Jacob