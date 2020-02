Wasserwerk Delitzsch: Ältester Mitarbeiter wird ausgestellt

Delitzsch

Huch. Da sitzt doch jemand unter der Treppe. Es ist eine Schaufensterpuppe in historischem Outfit. „Ja, so sahen Wasserwirtschaftler früher auch aus“, klärt Ricardo Schmidt, technischer Leiter beim Derawa-Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung, auf. Ähnlich wie die Beamten bei der Post und der Bahn hatten also auch die Versorger im Wasserbereich zu DDR-Zeiten Uniform. Uniformmütze mit Schirm, Kordel und Rangabzeichen fehlten da nicht.

„Ältester Mitarbeiter“ bewacht die Ausstellung

Beim Derawa Zweckverbands Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung wird der stumme Kollege gern auch mal scherzhaft als „ältester Mitarbeiter“ bezeichnet. Er bewacht quasi die Ausstellung, die in einem Teil des Wasserwerkgebäudes an der Bitterfelder Straße eingerichtet ist. Der Kollege sitzt am Schreibtisch mit Rechen- und Schreibmaschine und einem alten Karteikasten.

Ricardo Schmidt vor einem der Technik-Modelle. Quelle: Heike Liesaus

3000 Besucher

Die kleine Ausstellung wird Gruppen nach Anmeldung gezeigt. Gerade im vorigen Jahr wurde der 3000. Besucher gezählt. Die dritte Klasse der Delitzscher Grundschule am Rosenweg machte das dritte Tausend voll. „Es kommen nicht allein Schulen, auch Gruppen aus Kindertagesstätten, Feuerwehren, aus dem Schullandheim, die Landfrauen, Reisegruppen“, zählt Derawa-Geschäftsführerin Ina Wittek auf.

Zu sehen ist auch anhand von Modellen, wie die Technik der Wasseraufbereitung funktioniert. Was sich verborgen unter Fußwegen und Straßen für die Absicherung des Wassertransports abspielt. Einige historische Gerätschaften sind hier aufbewahrt. Vor allem anhand vieler Schautafeln ist die Geschichte der Trinkwasserversorgung in der Loberstadt zu verfolgen. Wie Brunnen auf dem Markt sprudelten. Warum das aber irgendwann nicht mehr funktionierte. Wie Leitungen Wasser in die Stadt brachten. Welche Funktion die heute noch in der Stadt sichtbaren Wassertürme hatten.

Von Heike Liesaus