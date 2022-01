Wechsel im Vorstand der Volksbank Delitzsch

Delitzsch

Er war der letzte aus den Anfangsjahren. Nun ist Volkmar Funk aus dem Vorstand der Volksbank Delitzsch ausgeschieden. Im Juni 1990 wurde er in dieses Leitungs-Gremium bestellt. Kurz vor der Währungsunion also. Damals hatte sich die Volksbank gerade aus der BHG, der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft, für ihre Zukunft im wiedervereinigten Deutschland transformiert. Volkmar Funk hatte die finanzwirtschaftliche Ausbildung. Als 35-Jähriger musste er den anderen im damals achtköpfigen Vorstand erst einmal klarmachen, dass nicht allein er für die Bankgeschäfte verantwortlich war, sondern alle Vorstandsmitglieder. Dass außerdem die Bank Priorität hatte, dass es nicht mehr in erster Linie um Waren ging. Anders als bei der BHG, die Handels- und Kreditinstitut zugleich war.

In den drei Jahrzehnten hat er unter den verschiedenen Konstellationen in acht Vorständen gearbeitet, hat Volkmar Funk mehrere Fusionen erlebt. „Nun bin ich der einzige, der übrig geblieben ist“, stellte er kurz vorm Ausstieg fest. Mit 66 verabschiedete er sich in den Ruhestand, auch weil er „gesundheitlich ein bisschen angeschlagen“ ist. Er freut sich nun auf die Zeit mit „Ruhe, Sport und Gesundheitspflege“.

Sein Nachfolger ist Steffen Dross. Dessen beruflicher Einstieg bei der Volksbank liegt tatsächlich ebenfalls schon 30 Jahre zurück. Er hatte dort 1991 seine Ausbildung begonnen. Doch ab 2002 war er selbst Unternehmer im Familienunternehmen Omnibus Leupold in Krostitz. Familien- und damit berufliche Konstellationen haben sich geändert. Er kehrte 2020 zur Volksbank zurück. Mit reichlich Erfahrungen: „Ich kenne die andere Seite des Schreibtischs. Ich weiß, wie private Kunden und Unternehmen Banken wahrnehmen.“ Im Vorstand verantwortet der 50-Jährige nun das Privat- und Firmenkundengeschäft.

Generationswechsel komplett

Der Generationswechsel im Vorstand ist damit komplett. Er hat heutzutage nur noch zwei Mitglieder. Für den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Schuster war Lars Plotzki bereits Ende 2020 ins Amt gekommen. Er wiederum war viele Jahre als Wirtschaftsprüfer in der Bankenaufsicht unterwegs. „Für Banken und Sparer sind es schwere Zeiten. Die Zinsen verharren auf niedrigstem Niveau. Die Inflation verringert zudem das Realvermögen“, beschreibt Lars Plotzki die Situation. Ausschließlich auf Zinsanlagen zu setzen, sei somit der falsche Weg. Es gelte, die richtigen Anlagestrategien zu finden. Die Volksbank Delitzsch setzt auf wirtschaftliche Partner, betätigt sich aber auch selbst als Bauherr.

Letzte im Landkreis ansässige Bank

Digitale Transformation, Daten-Sicherheit, der Spagat zwischen der Präsenz in der digitalen Welt und vor Ort, sind weitere Herausforderungen. Trotz der Schließung der letzten Filialen auf dem Land ist die Volksbank Delitzsch immer noch in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben eine Bank zum „Anfassen“ und die letzte Bank, die direkt im Landkreis Nordsachsen ansässig ist.

Mit den Wirren der 90er-Jahre, der Währungs- und Wirtschaftsunion, sei die aktuelle Lage dennoch nicht zu vergleichen. „Ich könnte Bücher schreiben, mit schönen und nicht so schönen Erlebnissen“, sagt Volkmar Funk. Wie ist er durch die drei Jahrzehnte gekommen? „Zielstrebig und ehrlich in der Beurteilung der Menschen. Einfach den Job machen, aber auch sagen, ich muss nicht“, so sein Resümee. „Ich habe mich immer für das Thema Genossenschaften interessiert, immer im Interesse der Kunden gearbeitet.“

