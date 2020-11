Weg am Seelhausener See ist jetzt geebnet

Sausedlitz

Spuren der Sanierung zeichnen sich auf dem Weg am Seelhausener See ab. In den vergangenen Wochen ist er wieder um einiges ebener geworden. Der Tagebausanierer LMBV ließ die Trasse instandsetzen. Sie gilt noch als Wirtschaftsweg im ehemaligen Tagebaugelände, das sich nach wie vor in der Rekultivierung befindet. Überall am Wegesrand verbieten nach wie vor Schilder das Betretens des Geländes zum See hin.

Der Weg ist beliebt. Morgens halb zehn am See ist es auch nach Abschluss der Arbeiten nicht ganz einsam. In großen aber regelmäßigen Abständen ziehen einzelne Radler vorbei, ein Jogger zieht seinen Weg und zwei Senioren gehen mit Nordic-Walking-Stöcken auf die Stecke. Sie haben ihr Auto am Parkplatz abgestellt. „Wir kommen aus Delitzsch, wollen hier das Wetter genießen. Sonst waren wir jetzt wegen der Arbeiten am Weg immer woanders.“

Kurzfristige Teilsperrungen

Entlang der Nord-, Ost- und Südböschung erfolgt die Instandsetzung der schadhaften Stellen auf einer 7,6 Kilometer langen Strecke. Teils musste auf der gesamte Breite der Asphalt erneuert werden. Es kam zu kurzfristigen Teilsperrungen des Wirtschaftsweges.

Auch wenn gerade die Natur die Besucher an den See zieht: Die Bäume und Sträucher waren einfach zu schnell gewachsen und der Asphaltdeckschicht zu nahe gerückt. An vielen Wegabschnitten brachen ihre Wurzeln durch die Wegdecke, die nun beseitigt wurden. Außerdem wurden Schutzfolien verbaut, damit sich die Hölzer nicht wieder und weiter durch die Wege bohren. Im Vorfeld war das Lichtraumprofils über dem Weg sowie das Baufeld entlang der Wegbankette frei gemacht worden. Auch Ersatzpflanzungen wurden eingeplant.

Von Heike Liesaus