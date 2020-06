Wegebau auf Delitzscher Friedhof nimmt Denkmals-Hürden

Delitzsch

Rund 370 Meter Weg auf dem städtischen Friedhof in Delitzsch sollen noch in diesem Jahr saniert werden. Der Ausbau ist als sandgeschlämmte Schotterdecke vorgesehen. Dieser erste Bauabschnitt umfasst den Weg vom West-Eingang an der Dübener Straße in Richtung Westen. Der Weg in Richtung Artur-Becker-Schule wird auf der gesamten Länge erneuert. Der Technischen Ausschuss des Stadtrates stimmte jetzt der Auftragsvergabe an eine Garten- und Landschaftsbaufirma aus Wurzen zu. Für rund 70 000 Euro soll dieser Auftrag erledigt werden. Zwei Drittel der förderfähigen Kosten kommen aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“.

Asphalt-Sanierung gestoppt

Der Zustand der Wege auf dem Friedhof ist schon länger kritisch. Die Stadt hatte die Sanierung bereits im vorigen Jahr geplant. Allerdings musste der bereits vergebene Auftrag wieder zurückgenommen werden. Denn die Denkmalbehörde hatte die Ausführung mit Asphalt gestoppt. Der Friedhof ist als Parkareal denkmalgeschützt. Bei allen optischen Veränderungen muss die Behörde beteiligt werden. Die Bäume sollen erhalten bleiben. Im Vorfeld wurden deshalb die Wurzelverläufe der Bäume entlang des Projekts begutachtet, denn diese müssen beim Bau geschützt werden. Die neuen Wege sollen schmaler sein.

Anzeige

Stadtumbaugebiet

Die Sanierung des Gebäudes der Friedhofsverwaltung, Trauerhalle einschließlich Mauereinfriedung und der weitere Wegebau sind perspektivisch auch noch vorgesehen. Die Gestaltung des Friedhofs gehört zu den Projekten im Stadtumbaugebiet „ Delitzsch Ost“. Der 150 Jahre alte Friedhof steht mit vielen Denkmälern auf der Schutzliste: Kapelle, Halle, Verwaltungsgebäude, aber auch die Toranlage an der Dübener Straße und viele Grabanlagen gehören dazu.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Heike Liesaus