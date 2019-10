Wegesanierung auf dem Friedhof Delitzsch verzögert sich

Delitzsch

Da hat sich die Verwaltung wohl verschätzt: Im Technischen Ausschuss musste jetzt die Aufhebung eines Vergabebeschlusses beschlossen werden. Hintergrund ist die Aufhebung der Ausschreibung für die Wegesanierung auf dem städtischen Friedhof. Dabei war der Baubeginn der etwa 145 000 Euro teuren Maßnahme eigentlich noch für diesen Herbst vorgesehen und waren Fördermittel avisiert.

Denkmalbehörde erteilt Dämpfer

Doch für die von der Stadtverwaltung vorgesehene Ausführung mit Gehwegsgestaltung in Asphalt hat die Obere Denkmalbehörde schlicht keine Zustimmung erteilt. Die Ausschreibung wird nach Abstimmung mit der Denkmalbehörde wiederholt. Die Planung muss geprüft und überarbeitet werden. Das heißt unter anderem Reduzierung der geplanten Gehwegbreite. Die Stadt muss einen neuen Vorschlag erarbeiten und den mit dem Landesamt für Denkmalpflege abstimmen, da der Friedhof als Flächendenkmal zählt. Die Gehwege sollen künftig 2,50 Meter breit sein, also schmaler werden – Fahrzeuge zum Beispiel von Steinmetzen würden dann dennoch durchpassen, so die Verwaltung. Eingefasst werden sollen die Wege mit Kleinpflasterstreifen und auch Wurzelschutzmaßnahmen für die Bäume sind geplant.

Förderrechtliche Konsequenzen habe der Rückzug nicht, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) auf Anfrage. Zwar müssen die Mittel zurückgezahlt werden, die Wahrscheinlichkeit aber sei sehr groß, dass sie 2020 wieder zur Verfügung stehen und keine Strafzinsen zu zahlen sind.

Umgestaltung im Blick

Die Umgestaltung des Friedhofs hat die Stadt schon länger im Blick. Damit würde auch eine der ersten Maßnahmen im Stadtumbau- und damit Fördergebiet „Delitzsch Ost“ greifen. Die Vorhaben im neuen Gebiet umfassen das Areal rund um die Artur-Becker-Oberschule und den Friedhof. Die Sanierung des Gebäudes der Friedhofsverwaltung, Trauerhalle einschließlich Mauereinfriedung und eben der weitere Wegebau sind perspektivisch vorgesehen. Insgesamt wird bedacht, dass sich die Begräbniskultur wandelt und vor allem die Urnenbeisetzung immer häufiger genutzt wird – es bleibt also mehr Friedhofsfläche frei als mit Erdbestattungen. Der Friedhof soll wieder mehr auch als öffentliches Grün und parkähnlicher Erholungsraum begriffen werden.

