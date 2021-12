Weggefährten zum Tod des Delitzscher Stadtrates Thilo Wolff

Delitzsch

Der Delitzscher CDU-Stadtrat Thilo Wolff ist am Dienstag im Alter von 58 Jahren verstorben. „Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen Ableben des Stadtrates Thilo Wolff erfahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie“ teilt Oberbürgermeister Manfred Wilde auch im Namen der Stadträte auf der Homepage der Stadt mit. Nordsachsens CDU trauert um einen „streitbaren Geist“, der sich jahrzehntelang lokalpolitisch engagierte.

Engagierter Lokalpolitiker

Thilo Wolff war seit Jahrzehnten lokalpolitisch engagiert und seit 2009 Mitglied des Delitzscher Stadtrates. In dieser Zeit habe er gemeinsam mit den anderen Stadtratsmitgliedern viele Vorhaben für die Stadt Delitzsch und ihre Ortsteile auf den Weg gebracht, heißt es weiter.

Thilo Wolf Quelle: Manfred Lüttich

Streitbarer Geist

Seine Partei äußert sich tief erschüttert über den plötzlichen Tod ihres „engagierten Mitglieds, Freundes und Weggefährten“. Der CDU-Kreisverband Nordsachsen, der gleichermaßen für den Ortsverband Döbernitz, die Stadtratsfraktion Delitzsch und die CDU-Kreistagsfraktion steht, beschreibt Thilo Wolffs ehrenamtliches Engagement in vielen Vereinen als beispielhaft. „Wir verlieren einen streitbaren Geist, eine jahrzehntelang lokalpolitisch engagierte Persönlichkeit, in erster Linie aber einen Menschen, der stets da war, wenn man ihn brauchte. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie in dieser schweren Zeit.“

Geschätzter Zeitgenosse

Steve Ganzer, der Bürgermeister von Wiedemar und Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, sprach von einer sehr tragischen Nachricht. Wolff sei ein geschätzter Zeitgenosse gewesen, der mit „seiner Art immer frei heraus“ war. „Er war eine Kante, wie man im Sport sagt“, erklärte Ganzer in Bezug auf das Engagement Wolffs in Vereinen.

Erfolgreicher Sportfuchs

Auch für die „Delitzscher Sportfüchse“, den örtlichen Judoverein, habe er sich außerordentlich eingesetzt. Maßgeblich war er an der Übernahme und an der Sanierung der früheren Turnhalle Ost beteiligt und fungierte bis zuletzt als Vereinsvorsitzender. „Mit großer Bestürzung haben wir leider vernehmen müssen, dass unser Vorsitzender Thilo Wolff verstorben ist. Mit ihm verliert der Verein einen großartigen Menschen, Freund und Judoka für immer. Tief bestürzt möchten im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder seiner Familie und seinen Freunden unser herzliches Beileid übermitteln“, schreiben die Sportfüchse auf ihrer Internetseite.

Neben den persönlichen Ehrenämtern als Stadt- und Kreisrat und als Vereinsvorsitzender unterstützte er andere Freiwillige, zum Beispiel in den Bereichen Sport und Feuerwehr.

Von lvz