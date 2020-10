Weihnachtmarktabsage und Bewährung neuer Strukturen in Krostitz

Krostitz

Ebenso wie der Delitzscher ist auch der Krostitzer Weihnachtsmarkt abgesagt. Auch aus der Gemeinde Rackwitz wird nun die Absage vermeldet. „Wir haben uns mit dem Veranstalter besprochen. Ein gemütlicher Rahmen ist in der aktuellen Corona-Situation nicht möglich“, erklärt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). Auch die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde wird nicht stattfinden. Dabei wird zwar in Betracht gezogen, dass es zwischenzeitlich wieder eine Entspannung der Lage geben könnte. „Aber wir müssen uns schon positionieren.“

Bitte klingeln

In den vergangenen Wochen wurde im Krostitzer Rathaus mit den normalen Besucher-Öffnungszeiten und ohne Voranmeldung gearbeitet. Unter dem Motto geschlossen, aber nicht verschlossen, war jeweils am Eingang zu klingeln. Denn der kleinen Wartebereich sollte nicht überfüllt werden. Kläring geht davon aus, dass dieser Tage die Entscheidung darüber fällt, ob wieder in den Modus mit vorherigen Termin-Anmeldungen per Telefon übergegangen wird, den es im Frühjahr schon gab. „Wir wollen nichts überstrapazieren und auch größtmöglichen Service bieten.“

Geburtstagsbesuche ausgesetzt

Ausgesetzt sind seine Besuche bei den Geburtstagsjubilaren. In Krostitz besucht das Gemeindeoberhaupt normalerweise alle, die 80., 85. und 90. Geburtstag feiern. Danach gratuliert der Bürgermeister jedes Jahr persönlich. „Das ist auch für mich eine Bereicherung, so Kläring. „Es öffnet die Augen dafür, was sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.“ Aber in der aktuellen Situation musste er eine Entscheidung treffen.

Seit Anfang des Jahres arbeitet Krostitz in neuer Verwaltungsstruktur. Mit den Bereichen Finanzservice, zentrale Dienste und Bürgerservice sowie Bauservice. „Dieser klassische Dreisäulen-Aufbau hat sich inzwischen auch bewährt, Aufgaben wurden neu verteilt, eine Bauamtsleiterin eingestellt“, so Kläring, der selbst nun seit reichlich einem Jahr im Amt ist.

