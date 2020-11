Weihnachtsbaum für die Delitzscher bahnt sich seinen Weg

Delitzsch

Ganz langsam und vorsichtig schob sich der Transport am gestrigen Donnerstagmorgen durch die Hallesche Straße: Der Weihnachtsbaum, der in der Adventszeit den Delitzscher Marktplatz zieren wird, hat in diesem Jahr viel Volumen. Er ist nicht nur mehr als zehn Meter hoch, sondern auch schön breit. Da musste aufgepasst werden, dass der grüne Riese auf seinem Weg nicht Beschädigungen am Straßenrand hinterlässt. Aufgewachsen ist die Blautanne in einem Garten an der Langen Straße im Delitzscher Ortsteil Zschepen. Die Firma Perner Spezialtiefbau GmbH, hatte den Transport mit Kran und Tieflader übernommen. Ohne Zwischenfälle kam der Baum am Bestimmungsort an. Auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, wird auf den leuchtenden Blickpunkt in der Altstadt nicht verzichtet.

Mutter und Tochter sind Zuschauerinnen beim Aufstellen des Delitzscher Markt-Weihnachtsbaums 2020. Quelle: Wolfgang Sens

Von Heike Liesaus