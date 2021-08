Delitzsch

Hieß es vor kurzem noch, es werde keine weiteren Spontan-Impftermine in Delitzsch geben, kommt nun alles anders. Erneut wird ein solches Angebot organisiert, zu dem Interessierte sich ohne Termin eine Corona-Schutzimpfung holen können.

„Da die letzten Impfangebote des mobilen Teams aus Belgern in Delitzsch durchweg gut angenommen wurden, haben wir uns jetzt auf einen letzten Impfeinsatz verständigt“, heißt es aus dem Rathaus Delitzsch. Am Sonntag, dem 5. September 2021, kommt der Impfbus von 12 bis 18 Uhr auf den Roßplatz und damit mitten ins Zentrum. Die Nachimpfung wird dann am 26. September 2021 – ebenfalls ein Sonntag und Tag der Bundestagswahl – von 12 bis 18 Uhr am selben Standort durchgeführt. Mit dem Sonntagstermin soll gerade auch Berufstätigen, die unter der Woche weniger Möglichkeiten haben, die Chance auf eine Spontan-Impfung gegeben werden. Sonst fanden die Termine an Wochentagen von 10 bis 17 Uhr statt.

Gute Resonanz

Zwar hatte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) nach den zwei ersten Spontan-Terminen am Bürgerhaus Anfang August noch erklärt, es seien keine weiteren solcher Impftage beabsichtigt, doch die Stadtverwaltung hat nun in Zusammenarbeit mit dem mobilen Team des Impfzentrums Belgern doch anders entschieden. Die Nachfrage nach der Impfung scheint immerhin noch groß: Laut Aussage des DRK-Impfzentrums Belgern haben sich am Montag 75 Menschen am Tiergarten Delitzsch impfen lassen. Trotz strömenden Regens standen die Menschen sogar Schlange. Aufgrund des schlechten Wetters wird die Zahl von 75 Impflingen gerade als Erfolg gewertet.

Zu den beiden Terminen am 4. und 5. August holten sich 287 Personen eine Impfung mit Biontech, ihre Zweitimpfung stand dann in dieser Woche schon an und sie sind damit vollständig geimpft. Seit Mitte April hatte es mehrere Angebote mobiler Impfteams in Delitzsch gegeben, zuletzt nun ab Anfang August diese für alle Interessierten offenen Spontan-Impf-Angebote.

Von Christine Jacob