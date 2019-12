Wendt hat Idee fürs Delitzscher Bürgerhaus

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch wird sich ab März 2020 um die Betreibung des Bürgerhauses kümmern. Das hat der Stadtrat entschieden. Es wird aber auch weiter nach einem Pächter, Käufer oder anderem Betreiber gesucht.

Eine andere Variante eröffnete Marian Wendt während des Gesprächs über die Halbzeitbilanz der Bundesregierung in Delitzsch. Der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete schlug vor, dass ortsansässige Vereine eine Genossenschaft gründen könnten, um den Veranstaltungssaal mit Gastronomie gemeinsam zu nutzen. In anderen Städten werde eine solche Lösung bereits umgesetzt. „Gemeinschaftlich lassen sich solche Häuser oft effizient betreiben. Vorteil für die Delitzscher Vereine wäre die gesicherte Durchführung ihrer zahlreichen Veranstaltungen“, sagte Wendt. An nicht von Vereinen ausgelasteten Tagen könnte das Veranstaltungshaus weiterhin für Familienfeiern und andere Events zur Verfügung stehen. „Das Bürgerhaus in Delitzsch ist für die Einwohner und angrenzende Orte wichtig. Eine Schließung würde ich bedauern, da dies viele Vereine in organisatorische Schwierigkeiten für diverse Aktivitäten bringen würde. Manche Veranstaltungen könnten vielleicht gar nicht mehr stattfinden“, erklärte der Bundestagsabgeordnete.

Von Mathias Schönknecht