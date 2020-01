Weniger Arbeitslose in Rackwitz

Rackwitz

In den zurückliegenden fünf Jahren hat sich der Arbeitsmarkt auch in der Gemeinde Rackwitz gewandelt. Die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken, die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen. Das geht aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und der Gemeindeverwaltung Rackwitz hervor.

151 Menschen ohne Beschäftigung

Die Anzahl der Arbeitslosen ist auch im Jahr 2019 erneut gesunken. Das teilte die Agentur für Arbeit in Oschatz am Freitag mit. Waren am 31. Dezember 2014 noch 228 Personen in Rackwitz arbeitslos gemeldet, waren es zum gleichen Zeitpunkt fünf Jahre später nur noch 151. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2015 ist seither ein konstanter Rückgang festzustellen.

Das Gegenteil ist bei den sozialversicherungsbeschäftigten am Arbeitsort eingetreten. Waren hier 2014 noch 1228 Personen beschäftigt, stieg die Anzahl in der 5000-Einwohner-Gemeinde zum Ende des Jahres 2018 auf 1262 an. In diesem Zeitabschnitt sank die Zahl nur 2016 noch einmal auf 1191 Beschäftigte ab.

Von der Entwicklung Leipzigs profitieren

Im Vergleich lag Rackwitz seit 2012 stets über dem bundesweiten Durchschnitt, wenn es um Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter ging. Erst im vergangenem Jahr lag die Kommune erstmals im Mittel.

Die Gemeindeverwaltung erwartet, dass auch der Rackwitzer Arbeitsmarkt weiter von der Entwicklung des Raumes um Leipzig profitieren wird. Zur Ansiedlung des Nivea-Herstellers Beiersdorf nahe dem Ortsteils Podelwitz sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) etwa, dass die Kommune dahingehend guter Hoffnung sei, „dass auch der ein oder andere Rackwitzer eine Beschäftigung dort finden wird.“

Von Mathias Schönknecht