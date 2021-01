Delitzsch

Die Straßen in Delitzsch sind zu Jahresbeginn nicht nur größtenteils weiß, sondern auch frei von Böllerresten. Nur vereinzelt, wie beispielsweise auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dübener Straße, waren größere Spuren des Silvesterfeuerwerks zu erkennen.

Im Vorjahr noch doppelt so viel Müll

Laut der Stadtverwaltung Delitzsch, dessen Servicegesellschaft (SGD) unter anderem für die Straßenreinigung zuständig ist, hat es nach der Silvesternacht spürbar weniger Böllermüll als im Vorjahr gegeben. Geschätzt seien rund zwei Tonnen angefallen, im vergangenen Jahr waren es noch vier. Grund dafür dürfte auch das diesjährige Verkaufsverbot für Böller gewesen sein. Es heißt aber auch, dass offenbar viele Delitzscher Restbestände an Feuerwerkskörpern aus den Vorjahren lagerten.

Wie Rathaussprecherin Nadine Fuchs weiter mitteilt, erfolgte die Erstreinigung der öffentlichen Plätze und Straßen direkt am Neujahrstag von 8 Uhr bis 10.30 Uhr. Dazu seien zehn Mitarbeiter, drei Fahrzeuge und zwei Kehrmaschinen der SGD im Einsatz gewesen. Am 4. und 5. Januar sei dann in weiteren etwa elf Arbeitsstunden die Restberäumung erfolgt. Im Vorjahr waren die Stadtmitarbeiter noch insgesamt 18 Stunden zur Beseitigung des Mülls der Silvesternacht unterwegs gewesen.

Keine Müllschwerpunkte

Anders als im Vorjahr habe es auch keine Schwerpunkte gegeben, an denen sich der Böllermüll besonders häufte. Zum Jahreswechsel 2019/2020 wurde noch auf dem Markt, dem Roßplatz, am Bürgerhaus und in der Bitterfelder Straße der meiste Müll festgestellt.

Von Mathias Schönknecht