Weniger Steuern – Corona hinterlässt Spuren in Delitzsch

Delitzsch

Corona und die Folgen. Was hat Corona bisher mit Delitzsch gemacht? Wie geht es der Wirtschaft? Was fehlt dadurch an Mitteln im städtischen Haushalt? Corona war am Donnerstagabend das beherrschende Thema im Stadtrat. Die Sitzung wurde eigens dafür angesetzt – die Verwaltung hätte lieber erst im Juni die nächste Sitzung durchgeführt. Doch Stadträte hatten auf Informationen gepocht.

Einnahmeverluste absehbar

Klar ist natürlich, dass in Folge der Corona-Krise Kommunen von Delitzsch über Eilenburg bis Bad Düben Einnahmeverluste befürchten. Bisher stellt sich die Situation in Delitzsch laut Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) so dar, dass man in der Stadt recht gut mit wenigen Krankheitsfällen davon gekommen sei, was vor allem am besonnenen Verhalten der Bevölkerung gelegen habe. Das Thema jedoch werde man nicht mehr los, stellte der OBM klar: „Wir befinden uns am Anfang eines Weges, der uns Jahre beschäftigen wird.“ Die Stadt werde sich verändern, Dramatisches zeichne sich momentan nicht ab. Man könne nun einen Ist-Zustand beschreiben, welcher auch schnell überholt sein könne.

Mindereinnahmen bei Steuern

Im Steuerbereich verzeichnet die Stadt bereits Mindereinnahmen. Aktuell sei bei den Gewerbesteuervorauszahlungen von einem Verlust von zirka 730 000 Euro auszugehen, zudem ergibt sich ein Minus von 70 000 bis 80 000 im Vergnügungssteuerbereich. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, also etwa der Eintrittsgelder für Einrichtungen wie den Tiergarten verliere die Stadt etwa 75 000 Euro, so der Kämmerer. Die Einrichtungen wie Museum mussten über Wochen schließen, allein den Tiergarten Delitzsch hatten im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch rund 16000 Menschen besucht.

Haushalt funktioniert

Ein Nachtragshaushalt ist aus Sicht der Kämmerei allerdings nicht notwendig. Auch eine Haushaltssperre oder Kreditaufnahmen werde man nicht brauchen. Was nun im investiven Bereich geplant sei, könne auch vollzogen werden. Insgesamt würden sich größere Verluste und Probleme in den folgenden Jahren voraussichtlich durch die geringeren Zuweisungen des Freistaats ergeben, etwa 2 bis 3 Millionen Euro weniger könnten an Landesmitteln kommen. Aus diesem Grund wird es keinen Doppelhaushalt geben, sondern Ende dieses Jahres zunächst der Haushalt 2021 erstellt.

Minus bei Elternbeiträgen

Im Bereich der Elternbeiträge laufen Mindereinnahmen von etwa 475 000 Euro auf. Dort allerdings gibt es Modelle, wonach der Freistaat dies erstatten würde. Insgesamt wurden für Delitzsch seit Mitte März und bis nun die Kitas wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen durften rund 750 Anträge auf Notbetreuung gewährt – rund 2000 Plätze gibt es insgesamt.

Von Christine Jacob