Weniger Wildunfälle bei Zwochau: Polizei-Projekt zeigt Wirkung

Wiedemar

Sechs Wildunfälle weniger innerhalb eines Jahres. Das ist das Ergebnis der Prävention im Zusammenhang mit einer Masterarbeit der Polizei. Im Zeitraum zwischen Juli 2018 und Juli 2019 sollten weiße Kreuze entlang der Staatsstraße 2 (S 2) zwischen Quering und Zwochau auf die Stellen aufmerksam machen, an denen es in den Vorjahren zu Zusammenstößen mit Wildtieren gekommen war. Die Auswertung zeigt nun, wie wirksam die Aktion wirklich ist.

Stellen mit Wildunfällen 2017 und Position der weißen Kreuze zwischen Quering und Zwochau. Quelle: Polizei Sachsen

Über 1000 Fahrzeuge gemessen

Mittlerweile sind die Holzdreibeine verschwunden. Aufgestellt hatte sie Christian Dorn, vor einem Jahr noch Masterstudent an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und nun Sachbereichsleiter in der Polizeidirektion Leipzig. In seiner Abschlussarbeit untersuchte der jetzige Polizeirat, ob weiße Kreuze mit dem Hinweisschild „ Wildunfall“ in der Gemeinde Wiedemar zu weniger Zusammenstößen und zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen können.

Wildunfall der vergangenen Jahre auf der Strecke zwischen Quering und Zwochau. Quelle: Mathias Schönknecht

Mit Erfolg. Der 35-Jährige hat nicht nur den Abschluss, wie die Ergebnisse zeigen, konnte die Durchschnittsgeschwindigkeit um bis zu fünf Kilometer pro Stunde gesenkt werden – insbesondere in Zeiten der Dämmerung. Zudem gab der Großteil der Fahrzeugführer an, vorsichtiger zu fahren, berichtet Dorn. Für die Untersuchung wurden verdeckte Geschwindigkeitsmessungen von 1050 Fahrzeugen und Befragungen von 52 Fahrern während Verkehrskontrollen durchgeführt, erklärt er die Vorgehensweise. Zudem sei ein Interview mit dem zuständigen Jagdpächter erfolgt.

Ansiedlung des Wolfs beeinflusst Ergebnis

Die Anzahl der Wildunfälle zeige im Vergleich zwar, dass es zu einer Reduzierung gekommen ist, erklärt Dorn, es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass aus dem Gespräch mit dem Jagdpächter hervorgeht, dass sich der Wildbestand, insbesondere des Rehwilds, aufgrund der Ansiedlung des Wolfs um den Werbeliner See verändert hat. Im vergangenen Jagdjahr sei die niedrigste Jagdstrecke der vergangenen fünf Jahre erzielt worden.

Zur Betrachtung der Sensibilisierung und Beeinflussung der Fahrzeugführer in Bezug auf Gefahren, die von Wildunfällen ausgehen, führte ein Student der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster eine Feldstudie zwischen Quering und Zwochau durch. Quelle: Polizei Sachsen

Die Installation der weißen Kreuze war mit Genehmigung des sächsischen Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erfolgt. Die Empfehlung Dorns: „Auf der S 2 sollten weiterhin Maßnahmen zur Verhinderung von Wildunfällen ergriffen werden.“ Auch wenn die Wirkung des Verkehrszeichens 142 – „Achtung Wildwechsel“ – äußerst umstritten ist, sollte hier eine Installation erfolgen. Angelehnt an andere Projekte könnte das Zeichen durch eine Tafel mit Zusatzinformationen wie „2017: 17 Wildunfälle auf 4 Kilometern“ ergänzt werden und so für eine zusätzliche Sensibilisierung sorgen. Des Weiteren sollte der Randstreifen, insbesondere östlich der Fahrbahn zwischen Zwochau und Lissa, durch Verschnitt der Vegetation vergrößert werden, um eine bessere Sicht zu ermöglichen.

Eines der weißen Kreuze zwischen Zwochau und Quering im Juli 2018. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht