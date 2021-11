Wenn Adventsmarkt in Delitzsch, dann mit Sperren

Delitzsch

Die Stadtverwaltung Delitzsch plant nach wie vor noch für den Delitzscher Adventsmarkt, welcher vom 3. bis 5. Dezember stattfinden würde. „Es kann sich jede Woche was ändern, wir sind auf Stand-by und wir haben den Knopf in der Hand“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) mit Blick auf die Coronalage und –verordnungen. Dazu sei man auch mit anderen Kommunen im engen Kontakt und spreche sich regelmäßig ab.

Szenario entwickelt

Wurde die Veranstaltung im vergangenen Jahr bereits im Oktober aufgrund der Pandemie rechtzeitig abgesagt, soll nun erstmal weiter daran festgehalten werden – je nachdem welche Parameter dann in der für Ende November erwarteten neuen Schutzverordnung stehen, könnte der Markt eventuell durchgeführt werden. „Wir haben ein Szenario entwickelt“, so Manfred Wilde.

Einlasskontrollen geplant

Das heißt bislang: Findet der Markt wie geplant am ersten Dezember-Wochenende statt, soll dabei unbedingt verhindert werden, dass dieser Adventsmarkt den Charakter einer Großveranstaltung bekommt. Es wird Zugangsregelungen und Absperrungen geben, dazu einen Ein- und einen Ausgang für das Areal, der Einlass wäre voraussichtlich in der Breiten Straße. Was bereits seit längerer Zeit feststeht: Es wird keine Bühne und auch kein Programm geben und es würde nur draußen gefeiert, nicht im Kino. Für die Einlasskontrollen soll dann eine eigens engagierte Security-Firma sorgen.

Von cj