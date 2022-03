Wenn Kriegsbilder schlimme Erinnerungen wecken: Senioren aus Nordsachsen berichten

Torgau/Oschatz/Delitzsch/Eilenburg

Sie erlebten den Krieg selbst hautnah: Wie nehmen Senioren in Delitzsch, Eilenburg, Oschatz und Torgau nun die aktuellen Bilder von Bomben, Tod und Flucht in der Ukraine wahr? Wir haben mit vier Zeitzeugen gesprochen.

Helmut Günsel, 97, aus Oschatz

Helmut Günsel Quelle: Kristin Engel

„Russland will Melitopol eingenommen haben – Ukraine: Stadt ist umzingelt.“ Solche Nachrichten verfolgt der Oschatzer Helmut Günsel aufmerksam. „In Melitopol habe ich 1949 als russischer Kriegsgefangener gearbeitet“, erzählt er. Damals, so weiß er noch, war er nur noch Haut und Knochen. „In Melitopol habe ich ein Jahr gearbeitet. Ich war in der Kriegsgefangenschaft drei Jahre als Schmied beschäftigt, ein Jahr im Steinbruch und schwer krank.“

Was in den Nachrichten berichtet wird, kommt ihm bekannt vor. „Als 1939 der Krieg begann, hatten wir angenommen, nie in diesen eintreten zu müssen. Aber es kam, wie es kommen musste. Der Krieg wurde immer länger und sie brauchten Nachschub an Männern. Viele meldeten sich freiwillig, um den ,Heldentod’ zu sterben.“ Er selbst musste am 12. Januar 1943 mit einem Koffer im Reichsarbeitsdienst-Lager Lochau antreten. Als seine Soldatenzeit begann, stand er kurz vor dem 18. Geburtstag. Er kam in die Tschechoslowakei, ein Jahr nach Frankreich, dann kam der Marschbefehl nach Lemberg im Osten. Einen Einsatz überlebte Helmut Günsel nur um Haaresbreite. Ein Geschoss verfehlte ihn knapp, traf die Pioniersturmtasche, Säure lief aus und durchfraß seine Hose.

Auch später, an der Westfront in der Normandie, kam es zu schweren Verlusten. Günzel lag neben einem Kameraden, als diesem von feindlichen Kugeln der Hals durchlöchert wurde. Er selbst wurde schwer verwundet, hatte hohes Fieber. Zwei der fünf Splitter trägt er noch heute unter seiner Haut.

Als am 8. Mai 1945 die Kapitulation erfolgte, freuten sich alle, dass der Krieg vorbei war. Doch es kam alles anders: „Die Gefangenschaft in der tschechoslowakischen Republik unter Kontrolle der Roten Armee war eine Zeit der Demütigung und Erniedrigung. Aber es war auch eine Zeit des Nach- und Umdenkens. Eine Zeit der minimalen Wiedergutmachung jedes einzelnen ehemaligen Soldaten gegenüber den Menschen, die wir als Feinde betrachteten. Wir Deutschen haben diesen Menschen so viel Leid durch den Krieg gebracht, dass nur ein kleiner Teil abgegolten werden kann. Ganz Europa war durch uns Deutsche zerstört worden“, so der Rentner heute.

Als Kriegsgefangener kam er nach Russland. Viereinhalb Jahre Schufterei, Hunger und Ungewissheit. Am 24. November 1949 kehrte er nach Deutschland zurück. Nun blickt er mit Entsetzen auf die aktuellen Geschehnisse. Sorgen machen sich breit, Emotionen kommen wieder. „Putin ist bei Stalin in die Schule gegangen. Er weiß, wie man Menschen unterdrückt. Wenn ich mich früher mit Russen unterhielt, drehten sie ihre Köpfe weg, damit niemand hörte, was sie sagen“, so Helmut Günsel. Der heute 97-Jährige findet es traurig, dass kein Waffenstillstand zustande kommt. „Kleinkinder müssen in Kellern leben. So viele Gebäude wurden zerstört. Menschen gehen ins Ungewisse. So viele Soldaten, die in den Krieg geschickt wurden. So viele Tote. Ich verachte die Kriegstreiber aufs Schärfste und hoffe, dass sie zur Verantwortung gezogen werden.“

Annemarie Semmler, 90, aus Delitzsch

Annemarie Semmler Quelle: Mathias Schönknecht

„Wir haben ein erfülltes Leben hinter uns“, sagt Annemarie Semmler. „Aber unsere Nachfahren noch nicht“, führt die Seniorin, Jahrgang 1931, fort. Sie lebt heute im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt Delitzsch-Beerendorf. Zuvor wohnte sie viele Jahre in Lissa, einem Ortsteil der Gemeinde Wiedemar. „Ich habe es als Glück empfunden, dass so viele Jahre kein Krieg war“, sagt die 90-Jährige.

Ursprünglich stammt Annemarie Semmler aus Litvínov (deutsch Leutensdorf), einer 23 000-Einwohner-Stadt im heutigen Tschechien, die zusammen mit der Region Most unter anderem für ihren Bergbau bekannt ist. „Wenn es Bombenalarm gab, sind wir in die Stollen des Kohleabbaus“, erzählt Semmler.

Während des Krieges sei sie auf das Gymnasium gegangen. Ab Januar 1945 habe es keinen Unterricht mehr gegeben. Stattdessen seien sie und ihre Mitschüler dafür eingesetzt worden, um aus Schlesien Geflüchtete mit Lebensmitteln zu versorgen. „Darunter waren viele Kinder, auch Neugeborene. Zu dieser Zeit war bereits fünf Jahre Krieg.“

Kurz darauf musste sie mit ihrer Familie selbst fliehen. „Im August 1945 sind wir in Wiedemar gelandet“, erzählt die Seniorin. Auf dem Weg ins heutige Nordsachsen habe sie sich manchmal tagelang in Büschen verstecken müssen, aus Angst vor Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee. Zunächst seien nur Mütter mit ihren Kindern angekommen. Die Väter seien entweder noch in Kriegsgefangenschaft gewesen und später nachgekommen oder „oder gar nicht mehr“, sagt Annemarie Semmler. „Das bleibt im Kopf.“ Ihr Vater sei mit 36 Jahren und nach fünf Jahren im Krieg erblindet nach Hause gekommen. „Es war grausam.“

Der Zweite Weltkrieg sei nicht mit Putins Krieg zu vergleichen. Es gebe andere Voraussetzungen, sagt Semmler und nennt die Waffenstärke. Die Auseinandersetzung bedrohe die gesamte Welt. Semmler habe sich Wladimir Putin genauer angeschaut. In der Vergangenheit habe er sportlich gewirkt, nun sieht er eher kränklich aus. Das zeuge von Wahn, sagt Annemarie Semmler. „Der Krieg ist nicht zu unterschätzen, die Ukraine ist nicht weit.“ Und Putin wolle die Welt regieren. „Das ist nicht nachvollziehbar.“

Ernst Gottlebe, 85, aus Eilenburg

Ernst Gottlebe Quelle: Ilka Fischer

Das Kriegsgeschehen, dem die Bevölkerung in der Ukraine ausgesetzt ist, ruft auch beim Eilenburger Ernst Gottlebe Erinnerungen wach, die über 75 Jahre zurückliegen. Von Flucht und Vertreibung war der heute 85-Jährige zwar nicht betroffen. Aber die Erlebnisse und Bilder aus der Kriegszeit sind im Gedächtnis geblieben. Ernst Gottlebe wohnte mit seinen Eltern in einem Mietshaus in Eilenburg-Ost. Der Vater war an einer Ostseewerft dienstverpflichtet. „Um 1943/44 bekam meine Mutter die Möglichkeit, ihn zu besuchen. Dort nahm Vater mich mit in ein Notlager, wo er enteigneten Juden, die menschenunwürdig zusammengepfercht waren, half. Diese illegale, aber menschliche Hilfe bereitete meiner Mutter auch Angst und Sorge.“

Von der Wohnung in der dritten Etage hatten die Gottlebes einen weiten Blick in nordwestliche Richtung. „Von hier war Anfang 1945 der Geschossdonner zu hören, er rückte von Tag zu Tag näher. Qualmwolken stiegen auf. Nachts erhellten Leuchtraketen, sogenannte Tannenbäume, den Himmel in Richtung Bitterfeld oder Leipzig. Zunehmend mussten wir bei Fliegeralarm nachts aus den Betten heraus und in den Luftschutzkeller flüchten. Manchmal fiel der Schulunterricht am nächsten Tag aus.“

Eines Tages fuhr Ernst Gottlebe mit dem Fahrrad in die Stadt. „Mutter hatte mir die Lebensmittelkarten für den Fleischer anvertraut. Auf dem Rückweg heulten plötzlich hinter mir Jagdflieger auf, die die Bahnlinie beschossen. An mir flogen MG-Geschosse vorbei. Mit panischer Angst warf ich das Rad weg und flüchtete unter die Flutbrücke – gegenüber der Schwimmhalle, sie existiert heute nicht mehr. Als Zehnjähriger dachte ich natürlich, dass man es auf mich abgesehen hatte. Diese Bilder habe ich noch heute vor mir. Die letzten Tage wurden immer chaotischer. Ein Soldat wollte, warum auch immer, unseren Handwagen wegnehmen. Als Mutter sich dagegenstellte, wurde ihr das Gewehr vor die Brust gehalten. Ich stand zitternd daneben.“ Als am 17. April 1945 die Sirenen den Beschuss ankündigten, zog die Mutter mit zwei Kindern in den Luftschutzkeller. „Neben der Kohlen- und Kartoffelkiste, gegenüber dem Regal mit dem Eingemachten, lagen wir voller Angst auf Brettern und Matratzen. Dass uns unsere Eltern das Beten zu Gott gelehrt hatten, brachte etwas innere Ruhe. Am Pfeifton der herannahenden Granaten versuchten wir Kinder die Einschlagstelle zu erahnen. Nach einem besonders starken Geräusch erschütterte unser Haus. Staubwolken erfüllten die vollbelegten Kellerräume. Eine Granate hatte die freistehende Giebelwand durchschlagen. Zum Glück wurde die Explosion in die Wohnung im Erdgeschoss abgeleitet. Das Geschoss sollte wohl die Ostschule treffen, in deren Luftschutzbunker der Kampfkommandant Stellung bezogen hatte. Wie durch ein Wunder kam außer der Panik und ein paar Schürfwunden niemand zu Schaden.“

Danach verließen die drei den schützenden Keller und suchten Unterkunft bei Bekannten am östlichen Stadtrand. In der Windmühlenstraße war ein mit leichter Munition beladener Lieferwagen der Bonbonfabrik Henze in Brand geraten. Die Munition flog explodierend und unkontrolliert durch die Gegend. „Noch heute erinnere ich mich an dieses schreckliche Szenario. Fast wie ein Silvesterfeuerwerk, mit dem Unterschied, damals waren die Böller scharf. Wir hasteten durch aufgerissene Straßen, vorbei an Pferdekadavern, über umgestürzte Bäume und Freileitungen.“

Gottlebes Frau erlebte den Beschuss wesentlich härter. Das Wohnhaus ihres Großvaters erhielt Volltreffer. Aber zum großen Glück hielten die mit Menschen vollbelegten Gewölbekeller den Detonationen stand.

Manfred Stoll, 85, aus Torgau

Manfred Stoll Quelle: privat

„Als damals Dresden bombardiert wurde, war in Torgau der ganze Himmel rot. So etwas wie damals erleben die Menschen jetzt in der Ukraine“, sagt Manfred Stoll. Der 85-jährige Torgauer war zu Kriegszeiten noch ein Kind, doch die aktuellen Geschehnisse bringen in ihm die längst verdrängten Erinnerungen wieder zum Vorschein. „1945 mussten viele Menschen aus Torgau raus. Mein Vater kämpfte im Krieg. Wir Kinder flohen mit unserer Mutter nach Polbitz, dann nach Prettin und zurück. Die Russen haben die jungen Mädchen vergewaltigt. Sie hatten sich in der Scheune im Stroh versteckt, doch sie wurden entdeckt. Alte Frauen wurden geschlagen. Wir drei Kinder haben uns vor unsere Mutter gestellt, um sie zu schützen.“

Das sind Erinnerungen, die tief sitzen. „Als es hieß, dass wir zurück nach Torgau konnten, kamen wir ausgehungert dort an. Doch die Stadt war besetzt und es gab Sperrstunden. Zuerst war die Stadt von den Amerikanern besetzt. Als diese abgezogen sind, schenkten sie uns Kindern Bonbons und Schokolade. Dann kamen die Russen und für uns fing die Hungerzeit an. Wir waren erfinderisch und machten aus allem etwas zu essen. Buletten aus Kartoffelschalen, Salat aus Löwenzahn. Wir ließen uns nicht unterkriegen“, erinnert er sich. Als sein Vater 1949 aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkam, war er verändert.

Manfred Stoll weiß noch, wie die Amerikaner von Leipzig nach Torgau kamen. „Damals wurde in Eilenburg Widerstand geleistet. Die Stadt wurde vollkommen plattgemacht. Obwohl die Stadt viele Kilometer entfernt liegt, haben wir all das in Torgau gehört und mitbekommen. Hinter Süptitz befand sich ein Munitionslager. Das wurde ebenfalls bombardiert. In Torgau selbst erinnere ich mich an drei Bomben: Am Rathaus, unten bei der Gaststätte am Leipziger Wall und in der Ritterstraße. Wir waren im Luftschutzbunker im Nordring. Wir hatten alle eine Gasmaske und gepackte Rucksäcke. Wir hatten Angst, dass uns auch Bomben treffen. 1945 war die Not durch die Russen groß. Es gab so viel Grausamkeit.“

Niemals hätte Stoll gedacht, dass es wieder soweit kommen wird. Nun hofft er, dass die Waffen endlich niedergelegt werden. „Ich bin 85 Jahre. Ich habe viele schöne Jahre erlebt und wünsche mir noch ein paar mehr. Doch ich habe mein Leben gelebt. Nun wünsche ich mir, dass unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder ihr Leben in Frieden leben dürfen.“

Von Kristin Engel, Mathias Schönknecht und Kathrin Kabelitz