Die Delitzscher Stadtmauer kann nun drei Jahre nach der Einsturzgefahr wieder aufgebaut werden. Es fallen aber hohe Kosten für die Sanierung des kurzen Teilstücks an.

Delitzscher Firma bekommt Zuschlag

Der Technische Ausschuss des Delitzscher Stadtrats hat am Dienstagabend die Auftragsvergabe auf den Weg gebracht. Nach der öffentlichen Ausschreibung für den Wiederaufbau des zirka 35 Meter langen Teilstücks, das vor drei Jahren gesperrt und schließlich abgetragen werden musste, hatten sich allerdings nur zwei wertungsfähige Angebote ergeben. Den Zuschlag für das wirtschaftlichste Angebot erhielt nun mit Pollok Bau ein Delitzscher Unternehmen.

Der Auftrag umfasst rund 195 000 Euro für den Wiederaufbau des historischen Wahrzeichens im Bereich der Mauergasse/Leipziger Straße. Dieses Stadtmauerstück an der Südseite der Delitzscher Altstadt hatte sich bedrohlich geneigt – an dieser Stelle war die Mauer rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch. Kurz vor dem Weihnachtsfest 2018 wurde die Mauergasse in dem Bereich gesperrt. Erst ein Jahr später wurde die Mauer dann abgetragen. Die lange Sperrung der Mauergasse für den Verkehr sorgte bei Anwohnern immer wieder für Unmut. Für 2020 und 2021 erhoffte Bauarbeiten zur Sanierung scheiterten an fehlenden Fördermitteln. Die nötigen Gelder bekam die Stadt erst im Herbst 2021 zugesagt.

Die Mauer hatte sich bedrohlich geneigt (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Alte und neue Ziegel

Für den Wiederaufbau wird mit alten und mit neuen Ziegeln gearbeitet. Viele der alten Ziegelsteine konnten durch den Handabtrag geborgen und eingelagert werden, sodass die Mauer weitgehend originalgetreu bleiben kann. Die Neuanschaffung von Ziegeln im Klosterformat erforderte eine Investition von 65 000 Euro. Die Gesamtkosten des Wiederaufbaus der Stadtmauer in dem Teilabschnitt belaufen sich auf rund 390 000 Euro. Die Arbeiten sollen im März beginnen und im Juli abgeschlossen sein.

