Wer klaut in Delitzsch die Blumen aus den Pflanzschalen?

Delitzsch

Aus den Pflanzschalen in der Delitzscher Innenstadt wie sie unter anderem in der Breiten Straße zu finden sind, sind in den vergangenen Tagen wiederholt Blumen gestohlen worden. Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, die Augen offen zu halten und solche Vorfälle dem Bürgerbüro der Stadtverwaltung zu melden, am besten sei eine Meldung über den digitalen Bürgermelder. Regelmäßig werden Pflanzen aus den öffentlichen von der Servicegesellschaft gepflegten Beeten überall in der Stadt entwendet.

Beobachtungen kann man über die Internetseite https://buergertipps.delitzsch.de oder per Telefon 034202 67200 melden.

Von cj