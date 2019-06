Delitzsch.

Die Nacht zu Montag. Bei der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Leipzig geht ein Notruf ein. Vom Gelände des alten Kieswerks im Delitzscher Ortsteil Benndorf dringt dichter Qualm, ein Feuerschein erhellt den Nachthimmel – Dämmstoffe sind in Flammen geraten. Der Disponent in der Leitstelle klärt so gut möglich die fünf W mit dem Anrufer: Wer meldet den Notfall? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Und – ganz wichtig -: Warten auf mögliche Rückfragen!

Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr wird um 0.30 Uhr. Das läuft via digitaler Funkmeldeempfänger und eventuell auch via Sirene, manche Feuerwehren setzen zusätzlich auf Alarmapps auf dem Smartphone. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute begeben sich unverzüglich zum Gerätehaus und rücken – innerhalb von fünf Minuten – aus. Die Meldung auf dem Pieper muss nicht 100 Prozent mit dem Bild vor Ort übereinstimmen. Vor Ort wird die Lage erkundet und mit zum Beispiel Löscharbeiten begonnen. Eventuell werden Kräfte nachgefordert, deren Alarmierung übernimmt die Leitstelle. In der Beispielnacht ist schon auf Anfahrt klar, dass dies ein großes Feuer ist, das viele Kräfte und Material fordern wird und das Stichwort wird erhöht, sodass noch mehr Feuerwehren als die in direkter Umgebung alarmiert werden – 170 Menschen sind am Ende im Einsatz.

Stützpunkt in Delitzsch

Stellt sich heraus, dass es bei solchen Einsätzen wie zum Beispiel dem Brand eines Hauses viele Verletzte und Betroffene gibt und/oder sich der Einsatz so wie am Montag von 0.30 Uhr bis weit in den Morgen in die Länge ziehen wird, kommt eine in der Bevölkerung eher unbekannte, aber nicht minder wichtige Abkürzung im Rettungswesen zum Einsatz – die SEG. Dahinter verbirgt sich die Schnell-Einsatz-Gruppe. Um an jedem Einsatzort des Landkreises schnell präsent sein zu können, sind in den Städten Taucha, Delitzsch, Eilenburg und Oschatz Stützpunkte eingerichtet worden.

Der Einsatzleiter des Feuerwehreinsatzes kann die SEG fordern, am Montag ist es gegen 1.30 Uhr so weit. Die Alarmierung übernimmt wiederum die Leitstelle. Auch die SEG-Ehrenamtlichen werden via Funkmeldeempfänger und Handy alarmiert. Wie auch die Feuerwehrleute steuern die SEG-Mitglieder ihren Hof an. Dort aber wird sich erstmal gesammelt. Nach Rücksprache mit den Kräften am Einsatzort oder der Leitstelle wird das Material verladen, was nun am nötigsten gebraucht wird. Das kann von der Essensversorgung bis zum Zelt reichen. Innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung rückt die SEG aus.

Es geht vor allem darum, Betroffene zu versorgen, ihnen zum Beispiel mittels Zelt ein Dach über dem Kopf zu bieten und Verletzte zu versorgen. Es geht aber auch darum, die Einsatzkräfte bei Kräften und Laune zu halten. Es gibt Kaffee, Tee und Wasser – in Ergänzung auch Magnesiumtabletten, um die Muskeln fit zu halten. 200 Liter Mineralwasser sind immer auf Vorrat da. Auch Bockwurst und andere schnelle Essen hat die SEG des DRK in Delitzsch immer eingelagert und tiefgefroren da. 150 Einsatzkräfte beziehungsweise Menschen könnten allein mit dem Lagerbestand jederzeit versorgt werden. Es gilt weitgehend „Friss oder stirb“. Aus Erfahrung allerdings weiß jeder von der Freiwilligen Feuerwehr, dass eine Bockwurst nach einem stundenlangen Nachteinsatz wie dem in Benndorf zu essen sich wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen anfühlt. Bei Bedarf können dann noch Nudeln gekocht werden, dazu gibt es klassisch Wurstgulasch – an Vegetarier wird mittlerweile gedacht, indem auch Pesto auf Vorrat vorhanden ist. Am Montagmorgen gibt es Bockwürste, Brötchen und Nudeln satt für die Kameraden, dazu frischen Kaffee und viel Wasser. „Essen hält Leib und Seele wirklich zusammen“, weiß der 29-jährige Robert Kirchhof. Als Kreisbereitschaftsleiter übersteht er den sogenannten ehrenamtlichen Bereitschaften wie dem DRK-Bevölkerungsschutz mit Einsatzzug, SEG und Kreisauskunftsbüro/Suchdienst sowie dem Jugendrotkreuz und der DRK-Wasserwacht.

So eine SEG kümmert sich auch um Beleuchtung, Stromversorgung, mobile Unterbringung in Sanitätszelten genauso wie um Behandlung und Transport Verletzter oder die Kommunikation. Die ehrenamtlichen Kräfte sind zwar quer durch den Landkreis verteilt, aber schnell alarmierbar. Je größer das Ereignis, desto mehr Kräfte kommen – im Zweifelsfalle alle SEGs. Die Fäden insgesamt hält wiederum der sogenannte OrgL, der Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zusammen, der sich gemeinsam mit dem Leitenden Notarzt um den medizinisch-technischen Ablauf kümmert. Auch der Suchdienst ist bei größeren Ereignissen immer mit von der Partie, um Personalien aufzunehmen und so eine lückenlose Dokumentation von Opfern zu haben oder aber auch, um den Überblick über die Einsatzkräfte zu behalten.

In Reaktion auf Ereignisse kann auch der Kriseninterventionsteam (KIT) dazu gerufen werden, um Betroffene und wiederum auch Einsatzkräfte nach krassen Erlebnissen zu betreuen. Als es in diesem Februar in einer Kita in Delitzsch brannte – keiner wurde verletzt, die Evakuierung lief reibungslos – kam das KIT eine Woche später in die Einrichtung, um die Geschehnisse mit den Erziehern aufzuarbeiten. Wer Beistand nach einem solchen Einsatz braucht, kann ihn sich dort jederzeit holen – auch die Einsatzkräfte.

Nicht nur bei einigen Großbränden kommen die Ehrenamtlichen zum Einsatz. 2013 hat die Delitzscher SEG zum Hochwasser über 14 Tage im 12-Stunden-Dienst gearbeitet, um Evakuierung der betroffenen Gemeinden und Versorgung der Einsatzkräfte sicher zu stellen. Da wurde dann auch mal Frühstück für 1500 Leute gemacht.

Training ist wichtig

Damit all das so gut funktioniert, wie es im Ernstfall funktioniert, trainieren die Ehrenamtlichen regelmäßig und investieren sehr viel Zeit in ihre Ausbildung. Die Truppe zeichnet ein gutes Klima und starker Zusammenhalt aus. Dabei eint übrigens alle, ob nun Feuerwehr, THW oder Einsatzzug ein Problem: der fehlende Nachwuchs. Wobei Nachwuchs nicht mal den Jugendlichen meint, auch jenseits der 20 oder 30 kann man noch bei den Helfern und Rettern einsteigen – alles was zählt, ist der Wille zu helfen, Engagement und Lernbereitschaft. Dann wird einem alles weitere vermittelt.

Wer kommt im Ernstfall? Hauptamtliche Kräfte: – Polizei und Rettungsdienst – Alarmierung über Notruf 110, 112 sowie Regionalleitstelle Leipzig, Tel.: 0341 19222 – zudem je nach Fall: Verwaltungsmitarbeiter, Stadtwerke und andere Dienstleister, um zum Beispiel Strom abzuschalten, die Bahn, etc.; eventuell Staatsanwaltschaft/Ermittler Ehrenamtliche Kräfte: – Freiwillige Feuerwehr, 112 – bei Bedarf Technisches Hilfswerk – DRK-Bevölkerungsschutz (Einsatzzug, Betreuungsdienst, Schnell-Einsatz-Gruppe, Sanitätsdienstliche Absicherungen – bei Katastrophen, Großschadensereignissen, Großveranstaltungen) – DRK-Suchdienst / Kreisauskunftsbüro Delitzsch (Erfassung und Registrierung von Betroffenen sowie Einsatzkräften, zentrale Personenauskunftsstelle – bei Katastrophen, Großschadensereignissen, Großveranstaltungen) – Notfallseelsorge / Kriseninterventionsteam (Betreuung unmittelbar nach dem Ereignis während der Akutphase eines Unglückes, professionelle psychosoziale Nachbetreuung, Unterstützung von Betroffenen bei der Rückkehr zu Normalität und Handlungsfähigkeit, ehrenamtliches Gemeinschaftsprojekt von Evangelischer Kirche, DRK Delitzsch und DRK Eilenburg) www.kit-delitzsch.de

